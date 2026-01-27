România, Cehia, Polonia și Lituania investighează o rețea de sabotaj coordonată din Rusia

Autoritățile din România, Cehia, Polonia și Lituania desfășoară o anchetă comună privind o rețea de sabotori coordonați din Federația Rusă, după ce un cetățean columbian a fost condamnat în România pentru acte de diversiune, anunță DIICOT. Investigația a arătat că acesta nu a acționat singur, ci a recrutat și alte persoane pentru acțiuni similare pe teritoriul mai multor state europene.

Potrivit datelor transmise marți de DIICOT, cazul columbianului condamnat în România a dus la extinderea anchetei la nivel internațional. Ancheta a scos la iveală faptul că un alt cetățean columbian a fost condamnat la Praga, după ce a incendiat mai multe autobuze într-un garaj din capitala Cehiei, iar în Lituania șase persoane au fost trimise în judecată pentru fapte de natură teroristă.

„Pe parcursul cercetărilor efectuate de către procurorii DIICOT – Structura Centrală a reieşit faptul că inculpatul (condamnat definitiv la data de 22.09.2025) a acţionat la instigarea unui suspect, cetăţean străin rezident în Federaţia Rusă, care a recrutat şi alte persoane ce au acţionat sau urmau să acţioneze şi pe teritoriile altor state”, a transmis DIICOT.

Procurorii precizează că, la inițiativa României, în luna martie 2025, sub egida EUROJUST, a fost constituită o echipă comună de anchetă împreună cu autoritățile din Cehia, Polonia și Lituania.

„În urma cooperării internaţionale şi pe baza probatoriilor administrate, în luna iunie 2025 Tribunalul Municipal din Praga a condamnat la pedeapsa de opt ani de închisoare un inculpat, tot cetăţean columbian, care la data de 06.06.2024 a incendiat mai multe autobuze aflate într-un garaj din capitala Cehiei, iar în luna ianuarie 2026, autorităţile judiciare lituaniene au dispus trimiterea în judecată a 6 inculpaţi acuzaţi de constituirea unui grup terorist organizat, finanţare a unor activităţi teroriste şi două tentative de atac terorist comise în luna septembrie 2024”, arată DIICOT.

Conform instituției, „activitatea echipei comune de anchetă a reliefat că toate aceste acte au fost săvârşite de inculpaţi ce au fost conectaţi la aceiaşi organizatori, au utilizat aceleaşi metode şi au acţionat pentru un obiectiv comun”.

Activitățile judiciare derulate pe teritoriul României au fost realizate de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, beneficiind de sprijinul de specialitate al Serviciul Român de Informații.

În 4 decembrie 2024, DIICOT anunța trimiterea în judecată a unui cetățean columbian în vârstă de 34 de ani, acuzat că, la instigarea unui rezident rus, a cules informații și a realizat fotografii cu scopul de a distruge, prin explozie sau incendiere, obiective importante din România, punând în pericol securitatea națională.

Anchetatorii au stabilit că acesta a efectuat recunoașteri într-o zonă din județul Ilfov, unde se află un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare și măsurare a gazelor naturale. Totodată, polițiștii au arătat că bărbatul cunoștea obiectivele misiunii pe care urma să o îndeplinească, iar pregătirea sa militară și căutările realizate pe internet, de la substanțe și ingrediente până la metode de fabricare a unor dispozitive explozive sau incendiare, confirmau sarcinile primite de la persoana de legătură.

În ianuarie 2015, Serviciul Român de Informații afirma că bărbatul era afiliat la o rețea extinsă de sabotori care viza mai multe state europene, rețea controlată prin interpuși de serviciile secrete ruse.