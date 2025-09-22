Columbianul care plănuia să arunce în aer obiective din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare

Murillo Diosa Luis Alfonso, cetățean columbian, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la șase ani de închisoare. El plănuia, la instigarea unei persoane din Rusia, să arunce în aer obiective strategice din România.

Instanța supremă a respins apelul depus de columbian, iar sentința pronunțată în iunie 2025 de Curtea de Apel București a fost menținută, potrivit Agerpres.

Pe 13 noiembrie 2024, DIICOT l-a trimis în judecată pe cetățeanul columbian de 34 de ani, acuzat de acte de diversiune în formă de tentativă. Anchetatorii afirmă că Murillo Diosa Luis Alfonso a venit în România în iulie 2024, cu scopul de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia.

El plănuia să arunce în aer mai multe obiective aflate lângă un complex din județul Ilfov, printre care un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare și măsurare a gazelor naturale.

„În perioada 28 - 30 iulie 2024, fiind prezent fizic pe teritoriul României, bărbatul de 34 de ani ar fi procedat la efectuarea recunoaşterii obiectivelor pe care ar fi intenţionat să le distrugă prin incendiere/explozie, la identificarea căilor de acces şi de retragere ale obiectivelor vizate, obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov”, anunța, la acea vreme, Poliţia Română.

Procurorii au stabilit că, pe 28 iulie 2024, bărbatul de 34 de ani a sosit pe un aeroport din București, după un zbor pe ruta Medellin - Madrid - Mykonos - Otopeni, iar apoi s-a cazat la un hotel din Capitală.

În ziua următoare, pe 29 iulie, acesta s-a deplasat din hotel într-o localitate din județul Ilfov, în apropierea unui complex unde se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare și măsurare a gazelor naturale. Potrivit anchetatorilor, misiunea dată de persoana din Rusia era să facă o recunoaștere a zonei și să realizeze fotografii.

Anchetatorii susțin că bărbatul cunoștea obiectivele misiunii pe care urma să o execute în România. Cercetările online privind substanțe și ingrediente de uz civil, corelate cu pregătirea sa militară și cu materiale video despre fabricarea de dispozitive explozive și incendiare, arată că a primit sarcini de la persoana de legătură.

Potrivit anchetei, aceste date confirmă intenția de a distruge obiective din România prin explozii, incendieri sau alte metode, fapte care pun în pericol securitatea națională.

Planul nu a fost însă îndeplinit, după ce polițiștii au intervenit cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.