Rusia ar putea ataca Polonia până de Crăciun, avertizează un general rus

Rusia ar plănui o acțiune militară împotriva Poloniei până la sfârșitul anului, susține un general rus dezertor. „Rusia ar putea lansa un atac în zona gri înainte de Crăciun”, a transmis oficialul prin intermediul unui aliat est-european citat de Express.

Contextul este marcat de faptul că Rusia adoptă o nouă strategie de a exercita presiuni asupra NATO prin atacuri la graniţele alianţei, cu scopul de a-i testa hotărârea.

Aceste tactici de tip „zona-gri” constau în acţiuni desfăşurate sub pragul unui conflict armat deschis: incursiuni, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare şi operaţiuni militare limitate, menite să provoace reacţii politice sau militare neclare.

În ultimele săptămâni, Moscova a intensificat astfel de acţiuni la frontierele NATO — de la manevre aeriene agresive până la utilizarea dronelor — pentru a evalua vigilenţa şi capacitatea de reacţie a Alianţei.

Prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, a calificat incidentul drept „fără precedent de obraznic”, iar Donald Trump a avertizat că acesta ar putea provoca „mari probleme”.

La rândul său, secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat: „Regatul Unit este alături de aliații noștri estonieni, în urma unei alte incursiuni imprudente în spațiul aerian NATO din partea Rusiei. Trebuie să continuăm să creștem presiunea asupra lui Putin, inclusiv prin promovarea noilor sancțiuni anunțate de Regatul Unit și UE.”

Deşi flancul nordic al NATO a fost vizat în repetate rânduri, un oficial militar rus a avertizat că Polonia ar putea fi supusă unei ameninţări mult mai directe.

Conform unor surse, detaliile au fost oferite de un ofiţer rus cu grad de general-maior, care ulterior a părăsit Rusia. Acesta susţine că Kremlinul ar pregăti un atac non-nuclear pe teritoriul polonez – o acţiune limitată, dar intenţionată, menită să testeze reacţia NATO şi să provoace destabilizare politică în Europa.

Datele au fost transmise Statelor Unite şi se află în prezent în evaluarea oficialilor de rang înalt din spaţiul transatlantic. O sursă britanică a precizat că, cel mai probabil, răspunsul NATO ar rămâne unul convenţional.