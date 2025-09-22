Reuniune urgentă ONU pe tema avioanelor rusești intrate în Estonia

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni pentru a analiza situația creată de incursiunile avioanelor rusești în spațiul aerian estonian, potrivit unui anunț al organizației. Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei a anunţat că subiectul va fi analizat în cadrul Consiliului de Securitate, fiind vorba de o „încălcare flagrantă, imprudentă şi evidentă a spaţiului aerian al NATO” şi de „încălcările repetate ale dreptului internaţional” comise de Rusia.

Reuniunea de urgenţă a fost cerută de Estonia după ce trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au pătruns fără autorizare în spaţiul său aerian, deasupra Golfului Finlandei, vineri.

Aparatele au staţionat timp de 12 minute înainte ca NATO să le intercepteze, conform informaţiilor transmise de Ministerul de Externe estonian şi de un purtător de cuvânt al alianţei.

Ministrul de Externe, Margus Tsahkna, a precizat duminică, într-o postare pe X, că acţiunile Rusiei „subminează principiile vitale pentru securitatea tuturor statelor membre ale ONU”. Tot el a adăugat: „Atunci când astfel de acţiuni sunt comise de un membru permanent al Consiliului de Securitate, ele trebuie abordate chiar de către acest organism”.

Ministerul Apărării de la Moscova a respins acuzaţiile, susţinând că avioanele ruseşti nu au încălcat spaţiul aerian al Estoniei şi că zborurile s-au desfăşurat „în strictă conformitate cu normele internaţionale”.

Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, a confirmat că reuniunea de urgenţă este stabilită pentru luni, la ora 10:00.

Totodată, Ucraina a solicitat să participe la şedinţa Consiliului de Securitate pentru a-şi expune poziţia, adresând cererea Republicii Coreea, care deţine preşedinţia rotativă a consiliului.

„Pentru prima dată în 34 de ani, Estonia a solicitat o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU”, a transmis pe X ministrul adjunct ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sybiha, adăugând: „Acest lucru demonstrează amploarea fără precedent a ameninţărilor pe care Rusia agresivă le reprezintă pentru stabilitatea Europei.”

Ca reacţie la încălcarea spaţiului său aerian, Estonia a cerut consultări în baza articolului 4 din Tratatul NATO, mecanism prin care orice stat membru poate sesiza oficial o problemă în atenţia principalului for decizional al alianţei. O astfel de reuniune urmează să aibă loc în cursul acestei săptămâni.

Estonia devine astfel al doilea stat membru NATO care recurge la articolul 4 în ultimele zile, după ce Polonia a solicitat acelaşi lucru săptămâna trecută, în urma pătrunderii pe teritoriul său aerian a mai multor drone şi avioane de vânătoare ruseşti.

Într-un alt incident, forţele suedeze şi germane au anunţat duminică faptul că avioane JAS 39 Gripen şi Eurofighter au fost trimise deasupra Mării Baltice de Sud pentru a intercepta şi supraveghea un avion rus de recunoaştere IL-20, care zbura în spaţiul aerian internaţional fără plan de zbor şi fără contact radio.