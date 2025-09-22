Europa se mobilizează: Ne vom apăra fiecare centimetru

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-un interviu pentru cotidianul belgian Le Soir că Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze apărarea și să fie pregătită „să își apere fiecare centimetru al teritoriului” în fața provocărilor venite din partea Rusiei..

Șefa executivului comunitar a insistat asupra necesității unui „pilon european” puternic în domeniul apărării, care să garanteze democrația și prosperitatea blocului comunitar.

Von der Leyen a explicat că incidentele recente de la granițele estice ale Uniunii – inclusiv intruziunile cu drone și avioane în spațiile aeriene ale Poloniei, României și Estoniei – reprezintă semnale clare ale unei amenințări crescânde.

Ea a amintit că, în Polonia, avioane aparținând unor țări europene – fără participarea Statelor Unite – au intervenit pentru a doborî drone rusești, fapt ce demonstrează capacitatea și determinarea statelor membre de a acționa rapid.

În sprijinul acestei viziuni, Uniunea Europeană dispune deja de un plan strategic denumit „Readiness 2030”.

Potrivit Ursulei von der Leyen, aplicarea programului va fi accelerată odată cu mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru consolidarea apărării.

Fondurile vor fi destinate modernizării echipamentelor, intensificării exercițiilor comune și dezvoltării unor tehnologii menite să crească securitatea cibernetică și reziliența blocului comunitar.

Întrebată despre posibilitatea unei armate proprii a Uniunii, Von der Leyen a clarificat:

„Statele membre își vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe.”

Totuși, accentul va fi pus pe coordonare și interoperabilitate, pentru ca UE să poată răspunde mai eficient la amenințările externe.

Șefa executivului european a atras atenția și asupra altor tipuri de atacuri venite din partea Moscovei, precum bruiajul semnalelor GPS, care a afectat numeroase zboruri civile în Marea Baltică și Marea Neagră.

Printre incidente se numără și cel în care un avion la bordul căruia se afla chiar Von der Leyen a fost vizat.

„Rusia pare dispusă să accepte posibilitatea producerii unor accidente mortale în orice moment”, a afirmat ea, adăugând că Bruxelles ia „foarte în serios” aceste provocări, precum și „toate atacurile hibride și cibernetice ale Rusiei împotriva UE”.

Oficialul european consideră că aceste acțiuni „demonstrează clar că ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”, ceea ce justifică nevoia unei descurajări ferme și credibile.

Pe lângă dosarul estic, Ursula von der Leyen a vorbit și despre conflictul din Orientul Mijlociu. Ea a pledat pentru o poziție europeană echilibrată, care să asigure „o securitate reală pentru Israel” și, în același timp, „un viitor sigur pentru palestinieni”.

În acest sens, a cerut „acces nelimitat la ajutorul umanitar” și „încetarea imediată a focului” în Fâșia Gaza, subliniind că „soluția cu două state este unica perspectivă pentru o pace durabilă”.