Rețea prorusă finanțată din Rusia, descoperită de BBC. Planuri de sabotaj la alegerile din R. Moldova

În Republica Moldova se desfășoară o amplă operațiune de dezinformare, coordonată și finanțată din Rusia. Obiectivul fiind subminarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. O investigație realizată de BBC, cu ajutorul unui reporter sub acoperire, a scos la iveală o rețea secretă ce recrutează persoane contra cost pentru a publica propagandă prorusă. Totodată știri false și pentru a manipula opinia publică prin sondaje părtinitoare.

Coordonatoarea rețelei, o femeie din regiunea transnistreană cu vizite frecvente în Rusia, i-a spus jurnalistului BBC că va fi plătit cu 3.000 de lei moldovenești (aproximativ 170 de dolari) pe lună pentru a distribui mesaje pe TikTok și Facebook. Banii urmau să fie transferați printr-o bancă de stat rusească. Aceasta fiind sancționată internațional și considerată banca oficială a Ministerului Apărării al Federației Ruse.

„Conform planului organizatorilor rețelei, rezultatele acestor sondaje extrem de părtinitoare pot sta la baza contestării ulterioare a rezultatelor alegerilor. Primele rezultate ale acestor „sondaje”, care prezic înfrângerea partidului de guvernământ, au fost deja publicate pe internet. Toate acestea sunt făcute în numele unei organizații inexistente și sunt ilegale. Sondajele oficiale arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) este în prezent înaintea Blocului Electoral Patriotic (BEP) prorusesc”, scrie BBC.

Jurnalistul sub acoperire a fost invitat la seminare online secrete, alături de alte zeci de recruți. Acolo unde erau instruiți cum să creeze postări cu tentă politică.

„Conținutul atrage utilizatorii dacă imaginea reflectă satiric realitatea”. Li s-a spus, cu mențiunea de a evita folosirea excesivă a inteligenței artificiale pentru a părea „organici”.

BBC a descoperit conexiuni între această rețea și Ilan Șor, politician fugar sancționat de Statele Unite și Marea Britanie pentru „operațiuni de influență malefice organizate de Kremlin” și corupție. Totodată, organizația non-profit „Eurasia”, asociată cu Șor și sancționată de SUA, Marea Britanie și Uniunea Europeană pentru mită electorală, apare implicată în finanțarea și coordonarea acțiunilor.

Participanții erau trimiși să facă sondaje „informale” pe străzile Chișinăului, pentru care erau plătiți cu 200 de lei pe oră. În cadrul acestor interacțiuni, li se cerea să influențeze subtil alegătorii. Să înregistreze pe ascuns vocile celor care susțineau opoziția prorusă. Coordonatoarea a explicat că aceste înregistrări ar putea fi folosite „pentru a preveni falsificarea rezultatelor votului” și a contesta eventual victoria PAS.

„Am ajuns la concluzia că rețeaua constă din cel puțin 90 de conturi TikTok (unele dintre ele se prezintă ca agenții de știri). Aici erau publicate mii de videoclipuri, acumulând în total peste 23 de milioane de vizualizări și 860 de mii de aprecieri de la începutul lunii ianuarie. Populația Republicii Moldova este de doar 2,4 milioane de locuitori”, notează BBC.

DFRLab estimează însă că amploarea este și mai mare, cu peste 55 de milioane de vizualizări și 2,2 milioane de aprecieri de la începutul anului.

Ilan Șor și ONG-ul „Eurasia” nu au comentat investigația. Meta nu a răspuns întrebărilor BBC. În schimb coducerea TikTok a anunțat că a implementat măsuri suplimentare de securitate pentru a contracara manipulările online înainte de alegeri.