Nordis, preluat de un concurent de pe piața imobiliară. S-a înaintat o scrisoare de intenție

Grupul de firme Avangarde a anunțat luni că intenționează să preia principalele companii din cadrul Nordis Group. Este vorba despre Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL, entitățile centrale ale afacerii.

„Suntem interesaţi să preluăm business-ul Nordis şi, ca urmare a acestui fapt, am înaintat o scrisoare de intenţie pentru Nordis Mamaia SRL şi Nordis Management SRL, firmele principale din grup. Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an”, a declarat Ștefan Unchiașu, administrator al Avangarde.

Potrivit lui Unchiașu, decizia finală va fi luată după o analiză detaliată de natură juridică, tehnică și financiar-contabilă. Totul depinde și de aprobarea scrisorilor de intenție de către Adunarea Generală a Creditorilor.

„Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business şi de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piaţa imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate şi livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în Bucureşti şi zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, a adăugat administratorul Avangarde.

Intenția Avangarde a fost primită cu deschidere de către administratorul special al Nordis. Emanuel Poștoacă a afirmat că se bucură de interesul arătat de un dezvoltator român cu experiență relevantă în piață.

„Este admirabil că un dezvoltator de calibru intenţionează să preia Nordis. Mă bucur că potenţialul de dezvoltare al grupului Nordis are şanse să fie valorificat de un antreprenor român, cu o experiență relevantă în domeniul imobiliar”, a transmis Poștoacă.

Planurile de preluare vin într-un moment complicat pentru Nordis. În 4 februarie 2025, autoritățile au reținut 11 persoane, între care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.

A doua zi, Poliția Română a anunțat instituirea sechestrului asigurător asupra a peste 200 de imobile, inclusiv apartamente și case, precum și asupra mai multor terenuri, spații comerciale și autoturisme. Au fost blocate și 48 de conturi bancare aparținând unor persoane fizice și juridice.

În luna august, dosarul Nordis a revenit în atenția publică după declarațiile deputatului USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Acesta a susținut că ancheta stagnează pentru că Ministerul Public nu ar fi pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare pentru expertize.

DIICOT a răspuns că dosarul se află în desfășurare și că activitățile se derulează zilnic. Instituția a precizat că până în prezent au fost audiate peste 2.000 de persoane, dintre care mai bine de 600 de persoane vătămate, și că materialul de urmărire penală a ajuns la peste 400 de volume.

„Activităţile de urmărire penală se desfăşoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părţilor procesuale. Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente”, a transmis DIICOT.

În replică la acuzațiile lui Stelian Ion, Parchetul ICCJ a calificat informațiile ca fiind false și a subliniat că DIICOT nu a cerut fonduri suplimentare, iar în dosar nu a fost dispusă și efectuată nicio expertiză până în acel moment.

În același comunicat, DIICOT a precizat că ancheta a presupus desigilarea a zeci de mii de înscrisuri, percheziții informatice asupra a peste 200 de dispozitive electronice și administrarea unui volum consistent de probe. Instituția a explicat că expertizele judiciare pot fi realizate doar după ce întregul material probator va fi pus la dispoziția specialiștilor, pentru a garanta concluzii complete și obiective.