Vîntu, dat în judecată de Băsescu. Acuzațiile care l-au înfuriat pe fostul președinte

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a inițiat o acțiune civilă împotriva lui Sorin Ovidiu Vîntu, om de afaceri condamnat definitiv în mai multe dosare penale și implicat în prăbușirea Fondului Național de Investiții (FNI). Relația tensionată dintre cei doi se întinde pe aproape două decenii.

La mijlocul lunii decembrie, Traian Băsescu a înregistrat o acțiune civilă pe rolul Tribunalului Ilfov, având ca obiect „acțiune în răspundere delictuală”. Aceasta presupune că reclamantul susține că a suferit un prejudiciu ca urmare a unei fapte considerate ilicite și solicită despăgubiri.

Până în prezent, instanța nu a stabilit primul termen de judecată, iar valoarea despăgubirilor cerute de fostul președinte nu este publică, potrivit fanatik.ro.

Cele mai recente afirmații ale lui Vîntu la adresa lui Traian Băsescu datează din prima jumătate a anului trecut. Într-un interviu la Realitatea Plus, omul de afaceri l-a acuzat pe fostul președinte că a permis Statelor Unite să controleze România și că ar fi cedat interesele statului român.

„Băsescu a pus la dispoziție Americii serviciile de informații române. Altfel încât serviciile de informație române au fost coordonate de FBI. Mai departe. Serviciile de informație române coordonate de către FBI au penetrat toate instituțiile statului român. Repet, Băsescu a fost un instrument de doi bani. Dar care și-a făcut treaba, de-aia e în libertate. (…) A vândut această țară pentru a-și putea păstra funcția și libertatea. Este cel mai mare trădător pe care România l-a avut după Pacepa”, a declarat Sorin Ovidiu Vîntu.

Tensiunile dintre cei doi au atins apogeul în 2009, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale. În dezbaterea televizată din 3 decembrie, Traian Băsescu l-a întrebat pe contracandidatul său, Mircea Geoană, dacă fusese chemat la domiciliul lui Sorin Ovidiu Vîntu în seara arestării lui Nicolae Popa.

În același an, Băsescu a acuzat public că Vîntu este responsabil pentru devalizarea FNI prin intermediul lui Nicolae Popa, menționând că acesta „căra banii cu sacoșa”.

În replică, Vîntu l-a acuzat pe Traian Băsescu că ar fi încercat să preia controlul asupra trustului său de presă, Realitatea TV, și că ar fi folosit instituțiile statului, inclusiv SRI, pentru deschiderea unor dosare penale, susținând caracterul politic al acestora.

De asemenea, Vîntu a afirmat că, în 2004, s-ar fi întâlnit cu Băsescu într-o parcare din Tâncăbești pentru a discuta sprijin electoral. Fostul președinte a respins această afirmație, catalogând-o drept „copilării”. În timpul scandalului din 2010, Băsescu a spus că nu a avut o relație apropiată cu Vîntu după 2004 și că un inculpat nu poate fi confruntat cu un șef de stat. În acest context, Vîntu a inițiat și el acțiuni civile împotriva fostului președinte, solicitând despăgubiri pentru calomnie.

În 2012, instanțele au respins ambele acțiuni intentate de Sorin Ovidiu Vîntu împotriva lui Traian Băsescu, după ce omul de afaceri a renunțat să se mai prezinte la tribunal.