Sfatul lui Băsescu pentru Bolojan. Cuvântul pe care n-ar trebui să-l mai rostească niciodată

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, declarat că declarațiile contradictorii ale liderilor politici, în special amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare și oscilațiile premierului Ilie Bolojan privind demisia, au negativ asupra țării. În opinia sa, aceste atitudini transmit un mesaj de instabilitate care afectează imaginea României și încrederea investitorilor, ducând, printre altele, la costuri mai mari pentru împrumuturile externe.

„PSD-ul ba intră, ba iese din coaliție, iar Bolojan ba își dă demisia, ba nu. Aceste jocuri fac rău României. Nu e vorba de rea intenție, ci de lipsă de experiență. Cel mai mare partid din coaliție, care asigură majoritatea, nu poate amenința constant cu plecarea. La fel, un premier care vorbește mereu de demisie creează o imagine de neseriozitate. Băncile internaționale iau notă, iar asta se reflectă în dobânzile pe care le plătim”, a declarat Băsescu la un post TV, comentând tensiunile dintre premier și social-democrați.

Fostul șef de stat a recunoscut că îl apreciază pe Ilie Bolojan pentru viziunea și determinarea sa, însă i-a reproșat lipsa de fermitate în relația cu PSD. Băsescu consideră că premierul ar trebui să-și folosească prerogativele legale pentru a impune decizii, chiar dacă acestea contravin poziției social-democraților, în loc să amenințe cu demisia.

„Îl admir pe Bolojan pentru că știe ce vrea și pentru inflexibilitatea sa. Dar nu-mi place abordarea de tipul: Dacă nu faceți ce vreau, plec. Ca premier, trebuie să discuți, să semnezi documentul și să-l trimiți în Parlament, asumându-ți răspunderea. Să vedem atunci cine are curajul să răstoarne guvernul!”, a spus Băsescu, sugerând că premierul ar trebui să fie mai categoric în gestionarea conflictelor din coaliție.

Băsescu a identificat două cauze majore ale disfuncționalităților din coaliția de guvernare: alegerile interne din PSD și tergiversarea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei. El a criticat dur modul în care au fost gestionate procesele electorale din ultimul an, calificând comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare și intercalarea parlamentarele între tururile prezidențialelor drept „un dezastru” pentru credibilitatea democratică a României.

„Anul trecut, modificările aduse procesului electoral au fost scandaloase. Comasarea alegerilor și anularea scrutinului pentru Primăria Capitalei au afectat grav imaginea țării. Coaliția nu pare să fi învățat nimic, dacă nici acum nu organizează alegerile la București, așa cum prevede legea”, a punctat fostul președinte.

În acest context, Băsescu i-a recomandat lui Bolojan să emită o hotărâre de guvern pentru a stabili data alegerilor la Primăria Capitalei, acuzându-l că îi lipsește curajul de a înfrunta forțele care se opun respectării legii. „Vrea să pară hotărât, dar evită să ia decizii ferme împotriva celor care blochează procesul democratic”, a adăugat el.

Referitor la posibilele candidaturi pentru Primăria Capitalei, Băsescu s-a arătat sceptic față de posibilitatea unei alianțe între PNL și USR. „Ciucu s-a pregătit de două mandate pentru a candida la Primăria Generală, iar USR știe că are prima șansă în București. Nu cred că Băluță are șanse reale să câștige”, a estimat fostul președinte, subliniind ambițiile mari ale partidelor implicate.

Băsescu a concluzionat că actuala criză din coaliție și lipsa de acțiune în privința alegerilor din București reflectă o abordare imatură a responsabilităților guvernamentale, cu consecințe directe asupra stabilității și credibilității României.