Ilie Bolojan: Nu mimez demisia. Cât de tare îl enervează Nicușor Dan

Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu demisia sa, că ar fi o lipsă de respect față de cetățeni să stes pe un post dacă nu poate să facă ce trebuie. Despre afirmația președintelui Nicușor Dan că ar fi putu să nu crească TVA, Bolojan a răspus: „La instalarea guvernului, în discuțiile premergătoare, dl președinte ne-a rugat să nu creștem TVA, pe cât posibil. Am plecat cu această idee, dar am discutat cu Comisia Europeană, cu partenerii, și din toate calculele a reieșit foarte clar că nu puteam face acest lucru fără creșterea TVA. La consiliul Ecofin din acea perioadă am fi putut ajunge la suspendarea fondurilor europene fără creșterea TVA, mi-am asumat responsabilitatea”.

Întrebat dacă are demisia scrisă și pregătită sau dacă o folosește ca o formă de presiune în coaliție, premierul a negat: „Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, nu am făcut asta niciodată. Dar când ocupi o funcție, știi care e planul, e o dovadă de responsabilitate să insiști să respecți planul. Altfel, dacă mimezi, nu faci nimic. Această demisie nu a fost folosită în mod repetitiv. Dar nu pot să explic zilnic. Sunt un om responsabil”.

Despre relația cu Nicușor Dan și dacă sunt situații în care îl enervează, mai ales când îi cere modificări la pachetele de reformă, Bolojan a răspusn: Când ocupi o astfel de funcție nu acționezi pe bază de emoții, de sentimente. Avem o colaborare corectă și respectuoasă, o relație de colaborare instituțională. Nu vreau să fac evaluări pe bază de note pentru că nu ar fi relevant”.