Politica

Ilie Bolojan: Nu mimez demisia. Cât de tare îl enervează Nicușor Dan

Comentează știrea
Ilie Bolojan: Nu mimez demisia. Cât de tare îl enervează Nicușor DanIlie Bolojan. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Ilie Bolojan  a declarat, în legătură cu demisia sa, că ar fi o lipsă de respect față de cetățeni să stes pe un post dacă nu poate să facă ce trebuie. Despre afirmația președintelui Nicușor Dan că ar fi putu să nu crească TVA, Bolojan a răspus: „La instalarea guvernului, în discuțiile premergătoare, dl președinte ne-a rugat să nu creștem TVA, pe cât posibil. Am plecat cu această idee, dar am discutat cu Comisia Europeană, cu partenerii, și din toate calculele a reieșit foarte clar că nu puteam face acest lucru fără creșterea TVA. La consiliul Ecofin din acea perioadă am fi putut ajunge la suspendarea fondurilor europene fără creșterea TVA, mi-am asumat responsabilitatea”.

Întrebat dacă are demisia scrisă și pregătită sau dacă o folosește ca o formă de presiune în coaliție, premierul a negat: „Nu folosesc demisia ca o formă de presiune, nu am făcut asta niciodată. Dar când ocupi o funcție, știi care e planul, e o dovadă de responsabilitate să insiști să respecți planul. Altfel, dacă mimezi, nu faci nimic. Această demisie nu a fost folosită în mod repetitiv. Dar nu pot să explic zilnic. Sunt un om responsabil”.

Cât de tare îl enervează Nicușor Dan pe Ilie Bolojan

Nicușor Dan

Sursa foto: facebook

Despre relația cu Nicușor Dan și dacă sunt situații în care îl enervează, mai ales când îi cere modificări la pachetele de reformă, Bolojan a răspusn: Când ocupi o astfel de funcție nu acționezi pe bază de emoții, de sentimente. Avem o colaborare corectă și respectuoasă, o relație de colaborare instituțională. Nu vreau să fac evaluări pe bază de note pentru că nu ar fi relevant”.

Traian Băsescu, provocare pentru ruși. Mesajul care face valuri în spațiul public
Traian Băsescu, provocare pentru ruși. Mesajul care face valuri în spațiul public
Ungaria va reintra în programul Visa Waiver, înaintea României. Problemele rezolvate de Viktor Orban
Ungaria va reintra în programul Visa Waiver, înaintea României. Problemele rezolvate de Viktor Orban
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Procurorul general, despre dosarul Georgescu: Conexiuni clare și documentate cu Rusia
23:22 - Aeroportul Chișinău „Eugen Doga” ar putea fi transformat într-o bază militară rusă, dacă partidele proruse vor câștig...
23:20 - Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
23:13 - Operațiune de amploare pe piața jocurilor de noroc: plângeri penale împotriva unor entităţi 
23:02 - Traian Băsescu, provocare pentru ruși. Mesajul care face valuri în spațiul public
22:53 - CCR a declarat neconstituţională o sintagmă din legea funcţionarului public

HAI România!

Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
It's the economy, stupid!
It's the economy, stupid!

Proiecte speciale