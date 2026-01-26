Noi runde de negocieri trilaterale. Moscova confirmă noi negocieri despre Ucraina

Discuțiile trilaterale privind reglementarea conflictului din Ucraina urmează să continue săptămâna viitoare, fără a exista deocamdată o dată exactă stabilită pentru următoarea rundă de consultări.

Informația a fost transmisă de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, în timpul unei declarații făcute presei, potrivit agenției Tass.

Potrivit acestuia, părțile implicate au convenit asupra continuării contactelor, însă detaliile logistice sunt încă în curs de clarificare.

„Continuarea contactelor este programată pentru săptămâna viitoare. Nu pot oferi în acest moment o dată exactă”, a declarat Dmitry Peskov.

Primele consultări trilaterale de securitate au avut loc în data de 23 ianuarie, la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. A doua reuniune s-a desfășurat în ziua următoare, pe 24 ianuarie, în același format.

Întâlnirile au reunit reprezentanți ai Federației Ruse, Ucrainei și Statelor Unite ale Americii, fiind axate pe aspecte de securitate și pe posibile direcții de dialog privind situația din Ucraina.

Alegerea locației a fost confirmată oficial de partea rusă, fără a fi oferite detalii suplimentare cu privire la agenda completă a discuțiilor sau la rezultatele concrete ale primelor două reuniuni.

Delegația Federației Ruse a fost condusă de Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale a Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei. Acesta a reprezentat partea rusă în cadrul grupului de lucru trilateral, potrivit informațiilor comunicate oficial.

Partea ucraineană a fost reprezentată de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, care a condus delegația Kievului la consultările desfășurate în Abu Dhabi.

Niciuna dintre părți nu a oferit declarații detaliate despre pozițiile discutate sau despre eventuale documente rezultate în urma întâlnirilor.

Planurile privind organizarea unei noi runde de discuții au fost confirmate și de partea americană. Sâmbătă, trimisul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că este prevăzută o nouă rundă de consultări trilaterale în cursul săptămânii viitoare.

Declarația acestuia vine în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump a anunțat anterior intenția de a sprijini inițiativele diplomatice menite să faciliteze dialogul între părțile implicate.

Până în acest moment, nu au fost comunicate informații suplimentare privind formatul exact al viitoarei reuniuni, nivelul de reprezentare sau temele care vor fi abordate. Autoritățile de la Moscova au precizat că detaliile vor fi făcute publice ulterior, pe măsură ce vor fi stabilite.