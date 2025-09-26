„Nu voi permite anexarea”. Trump blochează planurile pentru Cisiordania

Cisiordania a revenit joi în centrul atenției după ce președintele american Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să o anexeze.

Afirmația, făcută în Biroul Oval, marchează o poziție fermă a liderului de la Casa Albă în contextul tensiunilor regionale și al conflictului prelungit din Gaza.

„Nu voi permite ca Israelul să anexeze Cisiordania. Nu se va întâmpla,” a subliniat Trump în fața reporterilor.

Declarațiile lui Donald Trump au venit după discuții cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu mai mulți lideri arabi, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Contextul este unul extrem de tensionat, având în vedere presiunile pe care Netanyahu le resimte din partea aliaților săi de dreapta, care cer insistent anexarea teritoriului.

Israel a capturat Cisiordania în timpul războiului din 1967, iar palestinienii revendică această zonă, alături de Fâșia Gaza și Ierusalimul de Est, ca parte a unui viitor stat.

Majoritatea comunității internaționale consideră așezările israeliene din regiune ilegale, însă autoritățile de la Tel Aviv invocă argumente istorice și biblice pentru a justifica prezența lor.

În paralel, Statele Unite au prezentat un plan de pace cu 21 de puncte, menit să pună capăt războiului dintre Israel și gruparea Hamas, conflict care durează de aproape doi ani.

Potrivit emisarului special american Steve Witkoff, documentul a fost transmis liderilor și oficialilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan.

Trump a confirmat că a purtat discuții „foarte bune” atât cu Netanyahu, cât și cu reprezentanți ai țărilor arabe.

„Vrem să aducem ostaticii acasă, vrem să recuperăm trupurile celor uciși și să aducem pace în regiune. Am avut dialoguri constructive,” a declarat președintele SUA.

Joi, raidurile israeliene ar fi ucis cel puțin 19 persoane, în timp ce forțele terestre au avansat în Gaza City.

Poziția dură a lui Trump privind Cisiordania ar putea remodela echilibrul geopolitic din Orientul Mijlociu. Refuzul Statelor Unite de a sprijini anexarea limitează manevrarea politică a Israelului și deschide spațiu pentru negocieri multilaterale.

„Este timpul să ne oprim,” a spus Trump, accentuând că un pas unilateral al Israelului ar putea destabiliza și mai mult regiunea.

Israelul se confruntă deja cu o izolare crescândă pe scena internațională, iar intervențiile unor state europene, precum Italia și Spania, care au trimis nave militare pentru a proteja convoaiele umanitare spre Gaza, indică un curent global de presiune.

În acest context, viitorul Cisiordaniei devine nu doar o problemă bilaterală, ci o miză internațională cu implicații directe asupra păcii și securității regionale.