International Planul „Great Trust” al lui Trump pentru Gaza, între deradicalizare și investiții







Gaza va fi pusă sub control american pentru zece ani, conform unui plan de reconstrucție postbelică care ar putea determina relocarea unui sfert din populația sa, potrivit unui raport recent, potrivit The Times of Israel.

Propunerea, elaborată sub umbrela așa-numitului „Great Trust”, urmărește transformarea enclavei într-un hub turistic și tehnologic, în timp ce palestinienii sunt încurajați să părăsească temporar sau definitiv teritoriu, primind compensații financiare.

Conform documentelor obținute de The Washington Post, administrația Trump analizează o schemă prin care Gaza ar fi administrată de Statele Unite pentru aproximativ zece ani.

Această perioadă ar urma să permită „deradicalizarea și reformarea autorităților palestiniene”, înainte ca acestea să preia din nou controlul.

Propunerea, intitulată „Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation” (GREAT Trust), include o serie de proiecte de infrastructură și dezvoltare economică.

Consultanții de la Boston Consulting Group au realizat analize financiare care sugerează un randament de patru ori mai mare decât investițiile inițiale, estimate la aproximativ 100 de miliarde de dolari pe durata programului.

În același timp, planul prevede construirea de complexe rezidențiale, resorturi pe litoral, fabrici de vehicule electrice și centre de date, toate finanțate prin fonduri publice și private.

Pe perioada reconstrucției, palestinienii ar putea opta pentru relocarea în afara benzii Gaza. Cei care aleg să plece temporar sau permanent ar primi o compensație de 5.000 de dolari, subvenții pentru patru ani de chirie și un an de hrană.

Planul estimează că aproximativ 25% din cei peste două milioane de locuitori ar putea accepta relocarea, iar dintre aceștia 75% ar alege să nu se mai întoarcă.

Deși documentul nu a fost aprobat oficial, a fost discutat într-o reuniune la Casa Albă la care au participat, între alții, fostul premier britanic Tony Blair și consilierul special Steve Witkoff.

Atât Casa Albă, cât și Departamentul de Stat au refuzat să comenteze public, iar doi parteneri seniori ai BCG implicați în modelare au fost concediați după finalizarea raportului.

Analizând efectele pe termen lung, planul ar putea transforma Gaza într-un model de dezvoltare economică regională, similar cu proiectele de tip „Dubai” menționate de Blair.

Autorii planului susțin că, odată „demilitarizată și deradicalizată”, Gaza ar urma să fie condusă de un Polity palestinian independent, care ar putea adera ulterior la Acordurile Abraham.

Pe plan internațional, implementarea acestei strategii ar putea influența relațiile dintre Statele Unite, Israel și comunitatea internațională, având în vedere implicațiile politice și sociale majore ale relocării populației și ale controlului extern prelungit.

Experții avertizează că succesul proiectului depinde de stabilitatea politică regională și de acceptarea locală a măsurilor propuse.