Social Un celebru hotel din stațiunea Mamaia și-a cerut insolvența. Datoriile, de milioane de lei







Compania care administrează hotelul Vega din Mamaia, considerat unul dintre reperele stațiunii, și-a cerut insolvența. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, datoriile totale raportate anul trecut au urcat la 42,3 milioane de lei, față de 38,8 milioane de lei în 2023.

La 30 iunie 2025, datoriile companiei către stat se ridicau la 7,9 milioane de lei, potrivit datelor publicate de termene.ro. Pierderile s-au dublat în ultimii ani: de la 3,6 milioane de lei în 2022, la 7 milioane în 2023 și 6,9 milioane în 2024.

Anul trecut, compania a raportat o cifră de afaceri de 15,7 milioane de lei, cu 10% mai mică decât în 2023, și o pierdere de 6,9 milioane de lei, ușor sub nivelul anului precedent.

Potrivit Profit.ro, singurii ani în care compania a înregistrat profit în ultimul deceniu au fost 2019 și, surprinzător, 2020 - anul pandemiei COVID, când hotelurile au fost închise.

Hotelul Vega, clasificat la cinci stele și situat pe plaja din Mamaia, este deținut de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, care controlează și Grupul GSP (Grup Servicii Petroliere), furnizor de servicii integrate pentru industria petrolului și gazelor.

Potrivit datelor termene.ro, acțiunile sunt distribuite astfel: 24,9% în nume propriu, 71,3% prin vehiculul de investiții GVC Investment, înregistrat în Cipru, și 3,6% prin Upetrom Engineering.

Hotelul Vega, construit la sfârșitul anilor ’70, a fost parte dintr-un amplu proiect de dezvoltare a zonei de nord a stațiunii Mamaia. Complexul din care făcea parte era frecventat de elitele vremii și de turiștii din întreaga Europă, devenind în anii ’80 cel mai apreciat ansamblu turistic din Mamaia.

Hotelul Vega a rămas și în istoria cinematografiei românești, găzduind echipa care a filmat comedia „Nea Mărin Miliardar”. Aici au fost cazați artiști precum Stela Popescu, Draga Olteanu-Matei, Sebastian Papaiani, Jean Constantin, Amza Pellea și Sergiu Nicolaescu.

După lucrări ample de renovare și modernizare, hotelul Vega a fost redeschis în vara lui 2008 și a fost clasificat la categoria de lux, cu cinci stele.