Social

Un celebru hotel din stațiunea Mamaia și-a cerut insolvența. Datoriile, de milioane de lei

Un celebru hotel din stațiunea Mamaia și-a cerut insolvența. Datoriile, de milioane de leilitoral romanesc / sursa foto: captură video
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Compania care administrează hotelul Vega din Mamaia, considerat unul dintre reperele stațiunii, și-a cerut insolvența. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, datoriile totale raportate anul trecut au urcat la 42,3 milioane de lei, față de 38,8 milioane de lei în 2023.

Datoriile celebrului hotel din Mamaia, tot mai mari

La 30 iunie 2025, datoriile companiei către stat se ridicau la 7,9 milioane de lei, potrivit datelor publicate de termene.ro. Pierderile s-au dublat în ultimii ani: de la 3,6 milioane de lei în 2022, la 7 milioane în 2023 și 6,9 milioane în 2024.

Anul trecut, compania a raportat o cifră de afaceri de 15,7 milioane de lei, cu 10% mai mică decât în 2023, și o pierdere de 6,9 milioane de lei, ușor sub nivelul anului precedent.

Potrivit Profit.ro, singurii ani în care compania a înregistrat profit în ultimul deceniu au fost 2019 și, surprinzător, 2020 - anul pandemiei COVID, când hotelurile au fost închise.

Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant
Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant
Topul vedetelor cu cei mai mulți copii. Ar putea deschide o grădiniță
Topul vedetelor cu cei mai mulți copii. Ar putea deschide o grădiniță

Cine deține hotelul

Hotelul Vega, clasificat la cinci stele și situat pe plaja din Mamaia, este deținut de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, care controlează și Grupul GSP (Grup Servicii Petroliere), furnizor de servicii integrate pentru industria petrolului și gazelor.

Hotelul Vega din Mamaia

Hotelul Vega din Mamaia. Sursa foto: Facebook/Hotel Vega

Potrivit datelor termene.ro, acțiunile sunt distribuite astfel: 24,9% în nume propriu, 71,3% prin vehiculul de investiții GVC Investment, înregistrat în Cipru, și 3,6% prin Upetrom Engineering.

Povestea Hotelului Vega

Hotelul Vega, construit la sfârșitul anilor ’70, a fost parte dintr-un amplu proiect de dezvoltare a zonei de nord a stațiunii Mamaia. Complexul din care făcea parte era frecventat de elitele vremii și de turiștii din întreaga Europă, devenind în anii ’80 cel mai apreciat ansamblu turistic din Mamaia.

Hotelul Vega a rămas și în istoria cinematografiei românești, găzduind echipa care a filmat comedia „Nea Mărin Miliardar”. Aici au fost cazați artiști precum Stela Popescu, Draga Olteanu-Matei, Sebastian Papaiani, Jean Constantin, Amza Pellea și Sergiu Nicolaescu.

După lucrări ample de renovare și modernizare, hotelul Vega a fost redeschis în vara lui 2008 și a fost clasificat la categoria de lux, cu cinci stele.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:45 - Moarte suspectă la Oradea. Un bărbat din Satu Mare a căzut de la etajul cinci
13:37 - Cât de utile sunt suplimentele cu clorofilă și colagen
13:24 - Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant
13:13 - Bugetul minim de trai lunar în București, în 2025. Nu toată lumea își permite
13:05 - Ce ne spun visele despre anxietatea colectivă. Subconștientul ne este influențat
12:54 - Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, mesaj de Ziua Limbii Române

Proiecte speciale