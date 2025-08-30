Social Practicienii în insolvență, nemulțumiți de plafonarea onorariilor din noul pachet de măsuri







Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) a anunțat că măsurile din al doilea pachet de măsuri fiscale stârnesc îngrijorări în rândul profesioniștilor din domeniu. „Aspectele de nelegalitate în actul normativ propus spre asumare pot fi de natură a înfrânge dorința Executivului de a întări chestiunea celerității în materia insolvenței și, dimpotrivă, în urma unor sesizări a participanților la procedură, efectul urmărit să fie exact opusul”, se arată în comunicatul transmis.

Potrivit comunicatului, aceste intervenții legislative contravin Recomandărilor OECD privind restricțiile concurențiale în profesiile juridice, prevederilor articolului 135 alineatul 1 din Constituție, articolului 101 alineatul 1 litera a din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, precum și articolului 5 alineatul 1 litera a din Legea concurenței nr. 21/1996.

UNPIR a anunțat că a transmis Guvernului observații tehnice și a participat la consultări instituționale alături de vicepremierul Tanczos Barna, reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, ANAF și experții implicați în redactarea proiectului.

Organizația a precizat că, deși măsura plafonării onorariilor a fost contestată pe tot parcursul discuțiilor, aceasta a fost păstrată, chiar dacă termenul de aplicare a fost extins de la 12 la 18 luni. Potrivit UNPIR, plafonarea „va opera de drept și fără corespondent cu activitatea prestată, transpunându-se într-o imixtiune a statului în mecanismul liber de formare a prețurilor in piață”.

UNPIR a arătat că dezacordul său pornește de la faptul că durata procedurilor de insolvență este influențată de factori externi activității practicienilor, precum termenele procedurale, încărcarea instanțelor sau soluționarea contestațiilor depuse de participanți. De asemenea, actuala reglementare nu reflectă în mod corespunzător activitatea desfășurată de practicienii în insolvență.

„Eficiența noilor reglementări va putea fi evaluată doar în practică, în funcție de factori economici precum accesul la finanțare, disponibilitatea capitalului și deschiderea sistemului bancar de a susține transferuri în cadrul grupurilor de societăți, fiind recomandat ca evaluarea noilor reglementări să nu fie afectată de durata ridicată de soluționare a unor excepții de constituționalitate sau litigii declanșate la CJUE”, se mai arată în comunicat.

UNPIR a arătat că scopul declarat al modificărilor este creșterea gradului de colectare a creanțelor fiscale, combaterea folosirii abuzive a procedurii de insolvență și reglementarea transferului controlat de ansambluri funcționale către persoane aflate în legătură cu debitorul.

UNPIR a subliniat, însă, că plafonarea onorariilor practicienilor nu urmărește aceste obiective, nu reflectă realitățile procedurii de insolvență și afectează principiile economiei de piață.

„Remunerațiile se stabilesc prin negociere între creditori și practicieni, fără intervenție administrativă. UNPIR își exprimă speranța ca, în această etapă legislativă, vor exista intervenții care să corecteze prevederile ce ridică probleme de legalitate și constituționalitate”, se mai arată în comunicat.