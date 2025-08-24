Economie Litoralul pentru toți. Vacanțe cu reduceri de până la 60%. Lista cu oferte







Programul „Litoralul pentru toți” 2025 debutează pe 1 septembrie și vine cu reduceri de până la 60% față de tarifele din vârful sezonului estival. Anunțul a fost făcut de Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și consultant în turism.

Bădulescu a precizat că pachetele includ, în general, cazare fără masă sau cu mic dejun, iar unele agenții au dezvoltat variante speciale pentru seniori, cu pensiune completă sau all inclusive.

„Recomand turiștilor să apeleze la agențiile de turism pentru a identifica din timp cele mai bune oferte, mai ales pentru prima jumătate a lunii septembrie, când locurile se epuizează rapid. Programele tip Litoralul pentru toți au determinat mulți turiști români să redescopere litoralul românesc și să observe transformările din ultimii 20 de ani. Programul este unic în România și susținut exclusiv de mediul privat, fără bani de la buget, de către hotelieri în colaborare cu agențiile de turism”, a mai declarat Traian Bădulescu pentru Agerpres.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a anunțat că, în perioada 1-30 septembrie 2025, programul oferă tarife începând de la 53 lei/noapte/persoană, cu reduceri de până la 60% față de vârful sezonului. Rezervările se fac direct la hoteluri sau prin agențiile partenere, cu posibilitatea de plată și prin vouchere de vacanță.

Mamaia: hotel de 3 stele, cu mic dejun – 75 lei/persoană/noapte (minim 5 nopți); cu demipensiune – 185 lei/persoană/noapte (minim 4 nopți)

Eforie Nord: hotel de 2 stele, fără masă – 80 lei/persoană/noapte (minim 3 nopți); hotel de 3 stele, all inclusive – 237 lei/persoană/noapte (minim 3 nopți)

Eforie Sud: hotel 3 stele fără masă – 80 lei/persoană/noapte (minim 3 nopți)

Olimp: hotel 3 stele fără masă – 140 lei/persoană/noapte (minim 5 nopți)

Neptun: hotel 3 stele fără masă – 87 lei/persoană/noapte (minim 5 nopți)

Jupiter: hotel 3 stele cu mic dejun – 172 lei/persoană/noapte (minim 2 nopți)

Venus: hotel 3 stele cu mic dejun – 126 lei/persoană/noapte (minim 4 nopți)

Saturn: hotel 5 stele cu mic dejun – 219 lei/persoană/noapte (minim 3 nopți)

Mangalia: hotel 3 stele cu mic dejun – 159 lei/persoană/noapte (minim 6 nopți); cu pensiune completă – 171 lei/persoană/noapte (minim 6 nopți)

Paradis Vacanțe de Vis desfășoară ediția de toamnă 2025 între 30 august și 29 septembrie, cu tarife de la 80 lei/cameră/noapte (2 stele) și 100 lei/cameră/noapte (3 stele).

Mamaia: Hotel Piccadilly, 3 stele, 204 lei/cameră/noapte (01-14 septembrie), cu mic dejun

Eforie Nord: Hotel Brad-Bran Bega, 3 stele, 218 lei/cameră/noapte (30 august – 14 septembrie)

Neptun: Q Hotel, 3 stele, 152 lei/cameră/noapte (01-14 septembrie)

Olimp: Hotel Craiova by Phoenicia Blue View, 3 stele, 283 lei/cameră/noapte (31 august – 10 septembrie), cu mic dejun

Jupiter: Hotel Majestic, 3 stele, între 318-346 lei/cameră/noapte, cu mic dejun (31 august – 13 septembrie)

Mangalia: Hotel Paradiso, 3 stele, de la 408 lei/cameră/noapte (14-30 septembrie)

Saturn: Hotel Saturn, 5 stele, 406-446 lei/cameră/noapte, cu mic dejun (31 august – 13 septembrie)

Alte oferte

Agenția IRI Travel a lansat oferte speciale pentru 30 august – septembrie, cu tarife începând de la 58,7 lei/noapte, pentru familii, cupluri, tineri și seniori.

Mamaia: Hotel Piccadilly, 3 stele, pachet 4 nopți cu mic dejun – 397 lei/loc; 5 nopți – 801 lei/persoană

Eforie Nord: Legacy Hotel, 2 stele – 311 lei/cameră/5 nopți; Bacolux Koralio, 4 stele – 1.389 lei/persoană cu plajă privată

Eforie Sud: Claudia, 3 stele – 393 lei/persoană

Costinești: Impact G, 3 stele – 590 lei/persoană/5 nopți; Vraja Mării, 3 stele – 862 lei/persoană/5 nopți cu mic dejun

Jupiter: Hotel Majestic, 3 stele, pachet 5 nopți cu reducere 15% – 1.266 lei/persoană

Venus: Hotel Academy, 3 stele – 842 lei/persoană/5 nopți; Hotel Sanda, 2 stele – 393 lei; Hotel Carmen, 3 stele – 659 lei

Olimp: Cocor Spa, 4 stele – 1.010 lei/persoană/5 nopți cu mic dejun; Steaua de Mare - Olimp Resort, all inclusive – 2.849 lei/persoană

Vama Veche: Vila Sara, 3 stele, 5 nopți cu mic dejun – 1.311 lei/persoană (-10% reducere)