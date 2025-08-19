Social

Ce faci dacă s-a scumpit vacanța deja plătită. Cum te ferești de abuzuri

Ce faci dacă s-a scumpit vacanța deja plătită. Cum te ferești de abuzuriEpuizarea în vacanță. Sursa foto: KamranAydinov/Freepik.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Vacanțele deja plătite pot să se scumpească peste noapte, cel puțin asta a sesizat un bărbat care a primit un mail de la un hotelier. Totuși ce este de făcut în astfel de cazuri.

Nici vacanțele nu mai sunt ce au fost

Un turist a sesizat pe un forum de vacanțe faptul că s-a scumpit hotelul, deși șederea era deja achitată. ”Am făcut o rezervare la un hotel din Cluj în luna februarie prin booking , achitând toată suma. Azi am primit un mesaj de la ei, precum că datorită măririi cotei TVA să mai plătesc încă 2% din sejur diferența la recepția hotelului.

Întrebarea mea este dacă e normal să mai achit, în condițiile în care rezervarea a fost în întregime achitată din luna februarie. Înainte de mărirea TVA?”, a întrebat turistul. ”Este corect: tva-ul devine exigibil în momentul prestării serviciilor. Tva-ul nu este un profit al hotelului, este un impozit datorat statului”, a scris cineva drept răspunc. Pe de altă parte, alții au fost de altă părere.

ANPC, instituția căreia că puteți adresa

”Trebuie făcut ca la imobile, dacă am făcut precontractul până la mărirea tva -ului si contractul final după 1 August se aplică tva ul de 19% când am semnat precontractul. Lucrez în sistemul hotelier. Și vă pot spune că hotelul deocamdată nu a încasat nimic, booking are plata dumneavoastră, iar hotelul o va încasa în momentul check-in-ului.

Sunt „pensii speciale” și în Europa. Dar acolo beneficiarii latră
Sunt „pensii speciale” și în Europa. Dar acolo beneficiarii latră
Toamna vine cu căldură mare. Prognoza ANM pe următoarele patru săptămâni
Toamna vine cu căldură mare. Prognoza ANM pe următoarele patru săptămâni
hotel

Hotel. Sursa foto: Pixabay

Însă nu este normal să se schimbe oferta, fie ea prin online sau la recepție... Ofertele date fie și cu un an înainte ar trebui menținute la aceeași valoare și diferența de TVA (că despre asta discutăm) să fie suportata de hotel”, a explicat o altă persoană.

Pe de altă parte, dacă totuși hotelul încasează mai mult, atunci vă puteți adresa ANPC. Desigur că rezolvarea situației va dura, dar este cam singura soluție. Mai ales că nimeni nu pare să vrea să facă lumină în acest moment, legat de aplicarea TVA-ului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:13 - Viitorul militar al Germaniei atârnă de un fir subțire. China controlează resursele
11:03 - Reforma administrațiilor locale. Proiectele PNRR care merg mai departe, reguli noi pentru bugete și posturi
10:50 - Sunt „pensii speciale” și în Europa. Dar acolo beneficiarii latră
10:41 - Maduro mobilizează milioane de milițieni, din cauza „amenințărilor” SUA
10:36 - George Enescu și magia muzicii - legenda a început acum 144 de ani
10:29 - Prețul carburanților, 19 august. Stațiile cu cele mici tarife la benzină și motorină

Proiecte speciale