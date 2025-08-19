Social Ce faci dacă s-a scumpit vacanța deja plătită. Cum te ferești de abuzuri







Vacanțele deja plătite pot să se scumpească peste noapte, cel puțin asta a sesizat un bărbat care a primit un mail de la un hotelier. Totuși ce este de făcut în astfel de cazuri.

Un turist a sesizat pe un forum de vacanțe faptul că s-a scumpit hotelul, deși șederea era deja achitată. ”Am făcut o rezervare la un hotel din Cluj în luna februarie prin booking , achitând toată suma. Azi am primit un mesaj de la ei, precum că datorită măririi cotei TVA să mai plătesc încă 2% din sejur diferența la recepția hotelului.

Întrebarea mea este dacă e normal să mai achit, în condițiile în care rezervarea a fost în întregime achitată din luna februarie. Înainte de mărirea TVA?”, a întrebat turistul. ”Este corect: tva-ul devine exigibil în momentul prestării serviciilor. Tva-ul nu este un profit al hotelului, este un impozit datorat statului”, a scris cineva drept răspunc. Pe de altă parte, alții au fost de altă părere.

”Trebuie făcut ca la imobile, dacă am făcut precontractul până la mărirea tva -ului si contractul final după 1 August se aplică tva ul de 19% când am semnat precontractul. Lucrez în sistemul hotelier. Și vă pot spune că hotelul deocamdată nu a încasat nimic, booking are plata dumneavoastră, iar hotelul o va încasa în momentul check-in-ului.

Însă nu este normal să se schimbe oferta, fie ea prin online sau la recepție... Ofertele date fie și cu un an înainte ar trebui menținute la aceeași valoare și diferența de TVA (că despre asta discutăm) să fie suportata de hotel”, a explicat o altă persoană.

Pe de altă parte, dacă totuși hotelul încasează mai mult, atunci vă puteți adresa ANPC. Desigur că rezolvarea situației va dura, dar este cam singura soluție. Mai ales că nimeni nu pare să vrea să facă lumină în acest moment, legat de aplicarea TVA-ului.