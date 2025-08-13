Social Litoralul pentru toți 2025. Oferte pentru luna septembrie în stațiunile de la Marea Neagră







Litoralul pentru toți 2025. Turiștii care aleg să petreacă în stațiunile de la Marea Neagră vor beneficia de reduceri considerabile în luna septembrie. Campania se va desfășura între 1 septembrie și 15 octombrie, oferind sejururi cu prețuri diminuate cu până la 40% comparativ cu perioada de vârf a sezonului estival.

Inițiativa vizează promovarea turismului în extrasezon și oferă oportunitatea unei vacanțe la mare în condiții avantajoase de preț. Programul se adresează în special celor care preferă un litoral mai puțin aglomerat.

În fiecare an, în această perioadă, hotelurile de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul românesc se alătură programului. Pachetele propuse includ, de regulă, sejururi de șase nopți, la prețuri accesibile, menite să atragă un număr cât mai mare de vizitatori după încheierea sezonului estival. Hotelierii și comercianții de pe litoral își pregătesc deja ofertele pentru a primi turiștii în condiții cât mai bune începând cu 1 septembrie.

Odată cu încheierea sezonului estival, mai multe unități de cazare de pe litoralul românesc își adaptează prețurile, iar agențiile de turism lansează oferte promoționale valabile în lunile de toamnă. Potrivit platformelor de profil, sute de hoteluri și pensiuni participă la campaniile de reduceri.

Programul include stațiuni precum Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun, Olimp, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Vama Veche, Costinești și Techirghiol.

Prețurile variază în funcție de categoria hotelului, facilitățile incluse, proximitatea față de plajă și tipul de cazare ales. De exemplu, în Eforie Nord, turiștii pot opta pentru hoteluri care oferă acces la centre spa și pachete ce includ mic dejun. Oferta este diversificată, de la unități de lux cu piscine și servicii de tratament, până la variante mai accesibile, potrivite pentru bugete moderate.

Pentru turiștii care caută un echilibru între costuri și facilități, unitățile de cazare clasificate cu 2 sau 3 stele rămân cele mai recomandate. Acestea oferă condiții decente la prețuri rezonabile, fiind potrivite pentru vacanțe de vară fără costuri excesive.

Stațiunea Costinești se evidențiază prin cele mai mici tarife de pe litoralul românesc. Aici, cazarea fără servicii de masă pornește de la 110 lei de persoană pe noapte și poate ajunge până la 200 de lei, în funcție de unitatea aleasă. Această destinație rămâne populară în rândul tinerilor, studenților și familiilor care preferă o vacanță accesibilă, cu acces facil la plajă și o atmosferă relaxată.

În stațiunile Neptun și Jupiter, turiștii au la dispoziție pachete all-inclusive, cu prețuri în jur de 285 lei pe noapte de persoană. Regiunea este apreciată pentru facilitățile dedicate familiilor, incluzând activități recreative pentru copii și servicii adaptate celor mici. Este o alegere potrivită pentru cei care doresc o vacanță liniștită, cu un nivel bun de confort și servicii, departe de aglomerația caracteristică stațiunilor foarte populare.

Venus și Saturn: Pentru cei care preferă o vacanță mai retrasă, stațiunile Venus și Saturn oferă un cadru ideal. Cu tarife de aproximativ 240 lei de persoană pe noapte, în regim fără masă, aceste stațiuni atrag prin plajele mai puțin aglomerate și atmosfera relaxantă. Sunt recomandate în special celor care caută liniște și un ritm mai lent de vacanță.

Stațiunea Mamaia este una dintre destinațiile preferate de pe litoralul românesc. În luna septembrie, numeroase unități de cazare din zonă își păstrează serviciile diversificate, care includ adesea acces la piscină, facilități spa, plajă privată și spații de joacă pentru cei mici.

În cadrul programului „Litoralul pentru toți”, turiștii au posibilitatea de a beneficia de oferte speciale. De exemplu, un hotel de patru stele propune pachete all-inclusive la prețuri care pornesc de la 209,5 lei de persoană, pentru fiecare noapte de cazare.

La hotelul Sonio Boutique Mamaia prețul pentru cazare este de 289 de lei. La Hotel By Tony Mamaia prețul pleacă de la 220 lei. La Hotel Astoria Mamaia prețul cazării este de 187 lei. Cazarea la Hotel Metropol Mamaia este de 130 lei. Mai multe date despre ofertele de vacanță puteți afla de pe site-ul litoralulromanesc.ro.