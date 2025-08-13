Social Adio all-inclusive în Turcia. Ideologia îngroapă turismul







Turcia a decis să elimine sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a combate risipa alimentară uriașă care afectează economia și mediul. Guvernul turc vizează astfel reducerea cantităților masive de alimente aruncate anual, adoptând un model „a la carte” care să responsabilizeze consumul turiștilor.

În Turcia, sistemul all-inclusive din hoteluri este considerat o sursă majoră a risipei alimentare, potrivit unui raport recent al Consiliului Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare. Turcia irosește anual în jur de 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% dintre fructe și legume sunt aruncate înainte de consum. Decizia de a elimina acest sistem a fost luată pentru a reduce aceste pierderi, în contextul în care jumătate din mesele oferite prin all-inclusive ajung la gunoi.

Ramazan Bingol, membru al Consiliului, a explicat că regulile impuse în restaurante, care cer comenzi fixe pentru numărul de oaspeți, sporesc risipa, deoarece turiștii comandă mai mult decât pot mânca. În noul sistem, turiștii vor comanda strict cât vor consuma, evitându-se astfel surplusul de mâncare irosit.

Pentru a susține această schimbare, autoritățile din Turcia vor introduce reglementări care să sancționeze restaurantele și cafenelele ce impun comenzi fixe, indiferent de nevoile clienților. Ministerul Comerțului va verifica aplicarea acestor norme și va aplica amenzi în caz de nerespectare.

Raportul atrage atenția și asupra alimentării animalelor fără stăpân cu resturi aruncate pe străzi, care provoacă poluare și răspândirea bolilor. De asemenea, în Turcia se irosesc zilnic peste 12 milioane de pâini, ceea ce agravează situația într-un context climatic dificil pentru agricultură. Resturile alimentare ar trebui colectate și direcționate spre adăposturi, însă prevenția rămâne prioritară.

Această decizie are potențialul de a transforma industria turistică și economia Turciei. Pe termen lung, reducerea risipei alimentare va conduce la scăderea costurilor și la o gestionare mai eficientă a resurselor. Guvernul turc se poziționează astfel ca un actor important în promovarea sustenabilității și responsabilității în sectorul turismului.

Turcia ar putea deveni un exemplu pentru alte țări care se confruntă cu probleme similare privind risipa alimentară și sustenabilitatea în turism, deschizând drumul spre modele noi de consum în regimul hotelier, potrivit antena3.ro