International După cutremurul de 6,1, Turcia se pregătește pentru replici periculoase







Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit duminică provincia Balikesir din nord-vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și prăbușirea a peste zece clădiri. Seismul, resimțit inclusiv la Istanbul, a generat îngrijorare în rândul autorităților, care au avertizat asupra riscului de replici care s-ar putea să urmeze

Seismul a avut epicentrul în orașul Sindirgi, potrivit Agenției pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia (AFAD). Interiorul regiunii a fost zguduit în jurul orei locale 10:45, iar undele seismice au fost percepute la peste 200 de kilometri distanță, inclusiv în Istanbul, un oraș cu peste 16 milioane de locuitori.

Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat că o femeie în vârstă a decedat la scurt timp după ce fusese salvată dintre dărâmăturile unei clădiri din Sindirgi. Alte patru persoane au fost scoase în viață din același imobil. Yerlikaya a mai precizat că în total 16 clădiri s-au prăbușit, majoritatea fiind construcții vechi și neutilizate.

Potrivit AFAD, cutremurul a fost urmat de mai multe replici, cea mai puternică având magnitudinea de 4,6. Specialiștii au avertizat populația să evite intrarea în clădirile avariate, pentru a preveni accidentele.

Imagini difuzate de televiziunile locale au surprins echipele de salvare cerând liniște deplină pentru a putea detecta eventuale semne de viață sub moloz. În mai multe sate, locuitorii au petrecut ore în aer liber de teama unor noi prăbușiri, în ciuda temperaturilor scăzute. Două minarete de moschee au căzut în urma seismului, însă autoritățile au anunțat că nu au existat victime suplimentare în aceste incidente.

Turcia se află la intersecția unor importante falii tectonice, ceea ce o face extrem de vulnerabilă la cutremure. Evenimentul de duminică reamintește tragedia din februarie 2023, când un seism cu magnitudinea de 7,8 a provocat peste 53.000 de decese în sudul țării și a distrus sute de mii de clădiri.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a transmis un mesaj de solidaritate pe platforma X, în care le-a urat celor afectați însănătoșire grabnică. „Fie ca Dumnezeu să ne protejeze țara de orice fel de dezastru”, a scris acesta. Oficialii spun că, deși majoritatea clădirilor prăbușite în Balikesir erau abandonate, cutremurul evidențiază din nou necesitatea consolidării construcțiilor vulnerabile din întreaga țară, potrivit AP.