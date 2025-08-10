Social Un nou cutremur de 6 grade în Kamceatka. Zona rămâne sub alertă după seismul de 8,8







Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara richter s-a produs duminică în peninsula Kamceatka, una dintre cele mai instabile regiuni seismice ale lumii.

Epicentrul seismului a fost localizat la 215 kilometri de orașul Petropavlovsk-Kamceatski, capitala regiunii, la o adâncime de 33 de kilometri. Deși seismul a fost abia resimțit de populație, autoritățile ruse au rămas în alertă, în contextul unei activități tectonice și vulcanice intense în zonă.

Specialiștii avertizează că seismul face parte dintr-o serie de replici provocate de cutremurul major de 8,8 grade care a avut loc pe 30 iulie, cel mai puternic din regiune din anul 1952 încoace.

„Ne așteptăm ca astfel de replici să continue timp de cel puțin o lună”, au transmis autoritățile locale. Regiunea Kamceatka se află într-o zonă de coliziune tectonică activă, la intersecția plăcilor pacifică, eurasiatică, nord-americană și filipineză, ceea ce o face extrem de predispusă la mișcări telurice.

Cutremurul din 30 iulie a avut efecte dramatice și asupra activității vulcanice. Nu mai puțin de șapte vulcani din regiune Bezimianni, Kambalni, Karimsky, Kliucevsky, Krașeninikov, Mutnovski și Avacinski – au erupt simultan. Potrivit seismologilor, acesta este un fenomen rar, care nu s-a mai înregistrat din anul 1737. „Este pentru prima dată în aproape 300 de ani când avem o erupție simultană a acestor șapte vulcani”, au explicat experții locali.

Kamceatka face parte din așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului”, un arc de zone vulcanice și seismice care se întinde de-a lungul Oceanului Pacific. În regiune se află aproape 130 de vulcani, dintre care circa 30 sunt activi. Din 1996, acești vulcani au fost incluși pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, tocmai datorită importanței geologice și spectaculozității lor.

În urma activității recente, autoritățile ruse au anunțat menținerea stării de alertă în Kamceatka. Serviciile de urgență sunt pregătite pentru eventuale replici de mare intensitate sau noi erupții vulcanice. Deși seismul de 6 grade nu a provocat pagube materiale sau victime, experții avertizează că instabilitatea tectonică rămâne ridicată.

„Kamceatka este una dintre cele mai periculoase zone seismice din lume, iar situația actuală ne obligă să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a declarat un oficial local. Regiunea este obișnuită cu mișcări tectonice frecvente, dar intensitatea recentă a evenimentelor a atras atenția comunității științifice internaționale, scrie agerpres.