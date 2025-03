Cutremur de peste 7 grade pe scara Richter. Autoritățile au emis o avertizare de tsunami

Un cutremur de 7,1 grade pe scara Richter a avut loc duminică în Oceanul Pacific, în apropierea Insulelor Tonga, potrivit anunțului făcut de Centrul German de Cercetări Geofizice (GFZ). Conform informațiilor furnizate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), magnitudinea acestui seism a fost confirmată la 7,1.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, conform GFZ, iar, deși inițial Centrul a raportat o magnitudine de 6,6, ulterior a fost corectată la 7,1. Nu au fost semnalate victime în urma seismului, iar inițial nu a fost emisă nicio avertizare privind un posibil tsunami.

Ulterior, Sistemul de Avertizare de Tsunami din Pacific a emis o alertă referitoare la riscul apariției valurilor de tsunami pe o distanță de până la 300 de kilometri de epicentrul cutremurului, afectând regiunile de coastă Tonga.

Cutremurul a avut loc la aproximativ 90 de kilometri sud-est de localitatea Pangai, care are o populație de aproximativ 2.000 de persoane, și la nord-est de Nuku'alofa, capitala țării, cu o populație de aproximativ 27.600 de locuitori. Populația totală a Tonga este de aproximativ 106.000 de locuitori.

Tonga se află în regiunea cunoscută sub denumirea de Inelul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice ale lumii, unde se înregistrează zilnic cutremure de diverse magnitudini.

A tsunami warning has been activated after a 7.1 earthquake struck the island of Tonga.pic.twitter.com/d0TXKMA0qy

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 30, 2025