Cauzele cutremurului din Myanmar. De ce s-a resimțiti până în Thailanda și China

Un cutremur major produs vineri în Myanmar a provocat peste 1.600 de decese și prăbușirea mai multor structuri, iar în ciuda faptului că națiunea din Asia de Sud-Est este o zonă cu risc seismic ridicat, Thailanda și China, țări vecine, nu sunt considerate regiuni expuse la astfel de riscuri. Totuși, la peste 1.000 km de epicentru, o clădire neterminată din Bangkok a fost doborâtă de seism.

Myanmar este situat într-o zonă geologică activă, deasupra convergenței a patru plăci tectonice: eurasiatică, indiană, Sunda și microplaca Burma.

Dr. Rebecca Bell, lector în tectonică la Imperial College din Londra, a explicat că această mișcare tectonică formează falii, cum ar fi falia Sagaing, care traversează Myanmarul pe o lungime de peste 1.200 km. Seismul de vineri, cu magnitudinea de 7,7, a fost cauzat de o mișcare de tip „strike-slip”, în care două blocuri tectonice s-au deplasat orizontal.

Pe măsură ce plăcile tectonice se deplasează una față de cealaltă, ele pot rămâne blocate, acumulând fricțiune. Această fricțiune este eliberată brusc, provocând mișcarea terenului și generând un cutremur.

Cutremurele pot avea loc la adâncimi de până la 700 km, dar cel din Myanmar s-a produs la doar 10 km, ceea ce a crescut intensitatea la suprafață. Cu o magnitudine de 7,7 pe scara momentului, cutremurul a generat mai multă energie decât bomba atomică lansată asupra Hiroshima, conform US Geological Survey.

Modul în care cutremurele sunt resimțite la suprafață depinde și de tipul de sol. În solul moale, precum cel din Bangkok, undele seismice se acumulează și cresc în intensitate. Deși s-au înregistrat imagini cu clădiri care se clătinau, singurul zgârie-nori prăbușit a fost sediul neterminat al biroului auditorului general din districtul Chatuchak.

The 7.7 magnitude earthquake that occurred in #Myanmar also hit #China and #Thailand.

In #Bangkok, the capital of Thailand, the water from a pool on the terrace of a building spilled out due to the impact of the tremor, while those swimming in the pool fell down. pic.twitter.com/ouHRdg7osR

