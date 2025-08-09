Social

Cine sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Fotografia făcută cu 10 minute înainte de impact

Cine sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Fotografia făcută cu 10 minute înainte de impactAmbulanță. Sursa foto: Pixabay
Un grav accident aviatic a avut loc sâmbătă, 9 august 2025, în jurul orei 11:30, în municipiul Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea firmei Astra Vagoane, situată pe Calea Aurel Vlaicu.

Tragedie aviatică la Arad

 În urma impactului, aeronava a fost cuprinsă de flăcări și s-a făcut scrum în doar câteva momente. Din nefericire, cei doi bărbați aflați la bord nu au supraviețuit. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, descarcerare și ambulanțe.

„Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate și trei ambulanțe SAJ. În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața”, au transmis autoritățile.

 Imaginea sfâșietoare făcută cu 10 minute înainte de tragedie

Tatăl lui Vlad Popescu a făcut publică o fotografie realizată cu doar 10 minute înainte de prăbușirea avionului. Imaginea îi surprinde pe cei doi zâmbind, fără să știe ce urmează.

Devastat de pierderea fiului său, tatăl a postat și un mesaj cutremurător: „Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza a fost făcută cu 10 minute înainte de accident.”

Tragedie Arad

Sursa foto: facebook

 Cine erau victimele accidentului

Cei doi bărbați care și-au pierdut viața în accidentul de la Arad sunt Vlad Zgărdău, un pilot profesionist din București, în vârstă de 48 de ani, și Vlad Popescu, un tânăr de doar 18 ani din Arad. Vlad Zgărdău avea peste două decenii de experiență în aviație, activând de-a lungul carierei sale pentru companii precum Wizz Air, Tarom și Carpatair.

În momentul tragediei, el se afla la manșa avionului de mici dimensiuni, alături de tânărul Vlad Popescu, fiul unui cunoscut om de afaceri din Arad, care visa la o carieră în aviație. Cei doi s-au fotografiat împreună chiar înainte de decolare, în ceea ce s-a dovedit a fi ultimul lor zbor, scrie cancan.

