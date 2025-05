Social Programul „Litoralul pentru toţi”, în perioada 1–22 iunie. Tarifele din fiecare stațiune







Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunță lansarea ediției cu numărul 46 a programului „Litoralul pentru Toți”, care se desfășoară între 1 și 22 iunie 2025.

„Litoralul pentru Toți” revine

Această inițiativă le oferă românilor șansa de a petrece un sejur pe litoralul autohton la prețuri reduse față de sezonul de vârf.

În prima parte a programului, între 1 și 6 iunie, tarifele pornesc de la 44 lei/noapte/persoană pentru cazare fără masă, 84 lei/noapte/persoană pentru pachet cu mic dejun și 161 lei/noapte/persoană pentru all inclusive. În a doua etapă, 7–22 iunie, prețurile cresc ușor: 46 lei pentru cazare simplă, 86 lei pentru demipensiune și 220 lei pentru all inclusive.

Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor și tuturor celor care caută o vacanță mai liniștită și mai accesibilă, înainte de debutul sezonului de vârf.

Toate tarifele, stațiune cu stațiune

În perioada 1–6 iunie, la Eforie Nord, prețurile sunt: 44 lei (fără masă), 84 lei (demipensiune), 161 lei (all inclusive).

La Costinești, cazarea începe de la 62 lei (fără masă), respectiv 118 lei (demipensiune). În Eforie Sud, tarifele sunt 58 lei (fără masă) și 103 lei (demipensiune). În stațiunea Jupiter, prețurile minime sunt: 70 lei (fără masă), 123 lei (demipensiune) și 179 lei (all inclusive).

În Mamaia, tarifele pornesc de la 76 lei (fără masă) și 136 lei (demipensiune). Pentru perioada 7–22 iunie, Eforie Nord rămâne cea mai accesibilă opțiune, cu tarife de la 46 lei (fără masă), 86 lei (demipensiune) și 220 lei (all inclusive).

În Eforie Sud, tarifele urcă la 58 lei (demipensiune) și 103 lei (all inclusive). În Jupiter, cazarea pornește de la 114 lei (demipensiune) și 131 lei (all inclusive). În Mamaia, se înregistrează cele mai mari tarife: 215 lei pentru demipensiune și 327 lei pentru all inclusive. Alte stațiuni participante includ Venus, Saturn, Mangalia, Mamaia Nord, Neptun-Olimp și Vama Veche.

Program stabil, fără sprijin de la stat

Programul „Litoralul pentru Toți” este o inițiativă exclusivă a mediului privat, fără sprijin de la bugetul de stat, fiind coordonat de FPTR încă de la prima ediție. Acesta a devenit cel mai stabil și mai credibil program turistic din România, derulat fără întrerupere de peste 20 de ani.

În 2025, peste 100 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral sunt așteptate să participe, oferind aproximativ 10.000 de locuri de cazare. Pachetele pot fi rezervate direct la hotelurile participante sau prin agențiile de turism partenere, inclusiv cu plata prin vouchere de vacanță. FPTR încurajează turiștii să își rezerve din timp locurile și să profite de avantajele oferite de luna iunie: temperaturi plăcute, servicii bune și plaje mai puțin aglomerate.

Președintele FPTR, Dragoș Răducan, subliniază că litoralul românesc oferă, în prezent, servicii din ce în ce mai bune, cu investiții serioase, pachete variate și tarife competitive. „Litoralul pentru Toți” rămâne un angajament clar pentru turism de calitate la prețuri accesibile.