Schiorii morți într-o avalanșă din Alpii Francezi au fost identificați

Autoritățile au anunțat identitatea a doi cetățeni britanici care și-au pierdut viața într-o avalanșă produsă săptămâna trecută într-o stațiune de schi din Alpii Francezi, potrivit Sky News.

Incidentul, soldat cu trei victime, a avut loc în zona montană a localității Val d’Isère, pe fondul unor condiții meteorologice severe și al unui risc crescut de avalanșă semnalat anterior de meteorologi.

Cei doi schiori britanici au fost numiți Stuart Leslie și Shaun Overy. Aceștia se aflau printre cele trei persoane decedate în urma alunecării de zăpadă. A treia victimă a fost un cetățean francez, potrivit informațiilor furnizate de autorități.

Tragedia s-a produs într-o regiune intens frecventată de turiști în sezonul de iarnă. Stațiunea Val d’Isère, situată în sud-estul Franței, este cunoscută pentru pârtiile sale și pentru infrastructura dedicată sporturilor de iarnă.

După confirmarea deceselor, apropiați ai victimelor au publicat mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale.

Într-un omagiu postat pe Facebook, Craig Hunter, prieten al lui Stuart Leslie, a scris că acesta a trăit viața la „maximum absolut” și că „a stors totul din fiecare moment”.

Cu o zi înainte de incident, serviciul meteorologic național Meteo-France a emis o avertizare roșie de avalanșă pentru regiunea Savoie, care se învecinează cu Italia.

Instituția a avertizat că „ninsorile foarte abundente” din Alpi au declanșat „condiții excepționale de avalanșă” și a recomandat „prudență extremă pentru toate activitățile montane”.

Nivelul de risc a fost evaluat la patru din cinci, indicând o probabilitate ridicată de producere a avalanșelor în zonele expuse.

Reprezentanții departamentului de gestionare a pârtiilor au declarat că cei doi britanici făceau parte dintr-un grup de cinci persoane, însoțit de un instructor profesionist. Potrivit purtătorului de cuvânt, instructorul „nu a observat pericolul pe măsură ce se apropia”.

Cedric Bonnevie, oficial al stațiunii, a precizat că victima franceză se afla mai sus pe munte și schia singură în momentul producerii avalanșei.

La scurt timp după incident, autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei. Investigația vizează atât condițiile meteorologice, cât și respectarea protocoalelor de siguranță montană.

Ministerul britanic de Externe (Foreign Office) a confirmat decesele celor doi cetățeni britanici. Într-un comunicat, instituția a transmis: „Suntem în contact cu autoritățile locale și suntem pregătiți să oferim asistență consulară”.

Incidentul survine la aproximativ o lună după un alt caz în care un schior britanic a murit într-o avalanșă produsă într-o stațiune din Alpii Francezi.

Seria de accidente readuce în atenție riscurile asociate sporturilor de iarnă în condiții meteorologice dificile.