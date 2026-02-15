Vânt puternic la Sinaia. Telegondola și pârtiile au fost închise

Administratorii domeniului schiabil din stațiunea Sinaia au decis să oprească, duminică, vânzarea cartelelor pentru telegondola care urcă până la cota 2000 în Munții Bucegi, din cauza vântului puternic și a condițiilor meteo nefavorabile. În urma acestei măsuri, domeniul schiabil a rămas complet închis publicului, potrivit Gondola Sinaia.

Dimineața zilei de duminică, pârtiile de la cota 2000, de la Sinaia, erau complet goale, după o zi precedentă cu trafic intens de turiști și pasionați de sporturi de iarnă. Sâmbătă, vremea bună a atras mii de schiori și snowboarderi, ceea ce a creat aglomerație pe pârtii și la instalațiile de transport pe cablu.

Din cauza condițiilor meteo, ce au inclus ceață densă, lapoviță, vizibilitate redusă și rafale puternice de vânt, telescaunele Soarelui și Dorului, precum și teleschiul Călugărul, nu au fost puse în funcțiune. „Domeniul schiabil rămâne închis pentru conservare și siguranța turiștilor”, au transmis administratorii.

La câteva ore după ce instalația telegondolei a fost pornită pentru public, operatorii au sistat vânzarea cartelelor, invocând intensificarea vântului. Aceasta a fost o măsură preventivă menită să asigure siguranța celor care urcă pe munte, având în vedere că viteza vântului depășea limitele considerate sigure pentru funcționarea telegondolei.

Pârtiile, care cu o zi înainte erau pline de turiști, au rămas pustii, oferind o imagine surprinzătoare comparativ cu sâmbătă, când aglomerația era vizibilă și la stația de plecare a telegondolei.

În acea zi, la doar trei ore de la deschiderea instalațiilor, reprezentanții telegondolei au anunțat că parcarea principală era complet ocupată și au recomandat turiștilor să folosească mijloace alternative de transport, precum taxiul sau autobuzul.

Decizia de închidere a domeniului schiabil și oprirea vânzării cartelelor vine într-un context în care condițiile meteorologice la altitudini mari pot deveni rapid periculoase. Administratorii au precizat că monitorizează în permanență evoluția vremii și că măsurile vor fi ajustate în funcție de siguranța turiștilor și a personalului instalațiilor pe cablu.