O femeie de 31 de ani, găsită moartă. A căzut de la etajul 10 în Sectorul 5

O femeie în vârstă de 31 de ani a murit joi seară, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei, a anunțat poliția. Incidentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 17.50, când autoritățile au fost anunțate că o persoană se află pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5. La fața locului au ajuns rapid polițiști din cadrul Secției 24, echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov și un echipaj de prim-ajutor.

Reprezentanții Poliției Capitalei au precizat că, odată ajunși la intervenție, au constatat că femeia „manifesta un comportament agitat și necooperant”. Din acest motiv, pentru a încerca detensionarea situației, au fost solicitați și negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

În timpul intervenției, femeia ar fi căzut de la etajul 10 al imobilului, impactul având loc pe terasa situată la etajul 1 al clădirii. „Echipajul medical prezent la fața locului a acordat imediat îngrijiri de specialitate, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul femeii, în vârstă de 31 de ani”, au transmis oficialii.

Zona a fost imediat izolată pentru a permite desfășurarea cercetărilor în condiții de siguranță, iar cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Anchetatorii urmează să stabilească dacă este vorba despre un gest voluntar sau dacă există alte circumstanțe care au dus la producerea tragediei.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia, procedură care va contribui la stabilirea cauzei exacte a decesului.