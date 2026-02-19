Social Breaking news

O femeie de 31 de ani, găsită moartă. A căzut de la etajul 10 în Sectorul 5

Comentează știrea
O femeie de 31 de ani, găsită moartă. A căzut de la etajul 10 în Sectorul 5Smurd. Sursa foto: INQUAM_Photos
Din cuprinsul articolului

O femeie în vârstă de 31 de ani a murit joi seară, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei, a anunțat poliția. Incidentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

O femeie a căzut de la etajul 10

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 17.50, când autoritățile au fost anunțate că o persoană se află pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5. La fața locului au ajuns rapid polițiști din cadrul Secției 24, echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov și un echipaj de prim-ajutor.

bloc

Bloc. Sursa foto iStock

Reprezentanții Poliției Capitalei au precizat că, odată ajunși la intervenție, au constatat că femeia „manifesta un comportament agitat și necooperant”. Din acest motiv, pentru a încerca detensionarea situației, au fost solicitați și negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Medicii n-au mai putut face nimic

În timpul intervenției, femeia ar fi căzut de la etajul 10 al imobilului, impactul având loc pe terasa situată la etajul 1 al clădirii. „Echipajul medical prezent la fața locului a acordat imediat îngrijiri de specialitate, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul femeii, în vârstă de 31 de ani”, au transmis oficialii.

Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului
Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului
Oamenii de știință au anunțat că Pământul se apropie de praguri climatice periculoase
Oamenii de știință au anunțat că Pământul se apropie de praguri climatice periculoase
Mașină de Poliție

Mașină de Poliție. Sursa foto: Pixabay

Zona a fost izolată

Zona a fost imediat izolată pentru a permite desfășurarea cercetărilor în condiții de siguranță, iar cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Anchetatorii urmează să stabilească dacă este vorba despre un gest voluntar sau dacă există alte circumstanțe care au dus la producerea tragediei.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de acest caz. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia, procedură care va contribui la stabilirea cauzei exacte a decesului.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:52 - Mii de români au rămas fără loc de muncă în 2025. Toate domeniile au fost afectate
23:45 - Anomalia gravitațională din Antarctica, explicată de cercetători
23:37 - Președintele Nicușor Dan a discutat cu Marco Rubio. Ce a primit șeful statului
23:29 - Salonul care a modelat imaginea lui Marilyn Monroe. Petrecea ore în șir la coafor
23:24 - Oamenii de știință au anunțat că Pământul se apropie de praguri climatice periculoase
23:15 - Trump își anunță obiectivul imediat: pacea în Orientul Mijlociu și Fâșia Gaza

HAI România!

Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale