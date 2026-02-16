Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Amenda poate ajunge la 6.000 de lei

Viața la bloc presupune un exercițiu continuu de diplomație și respect reciproc. Într-o comunitate unde doar un perete subțire te desparte de intimitatea vecinului, zgomotul devine rapid principalul măr al discordiei. Fie că vorbim despre o bormașină pornită sâmbătă dimineața, o petrecere care se prelungește duminică noaptea sau volumul televizorului, limitele dintre confortul personal și deranjul public sunt clar trasate de legislația în vigoare. Mulți români ignoră faptul că nerespectarea acestor limite nu aduce doar priviri tăioase pe scară, ci și sancțiuni financiare care pot destabiliza bugetul familiei.

Punctul de referință pentru liniștea publică în România este Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Deși legea a suferit diverse modificări și actualizări de-a lungul anilor, esența a rămas aceeași: protejarea dreptului cetățeanului la odihnă.

Conform actului normativ, tulburarea liniștii locatarilor este interzisă în intervale orare bine definite. Este important de reținut că, spre deosebire de percepția generală, legea nu face distincție între zilele lucrătoare și weekend. Astfel, orele de liniște impuse la nivel național sunt valabile atât marțea, cât și duminica.

Dacă locuiești la bloc, trebuie să știi că există două intervale critice în care zgomotul trebuie redus la minimum:

Intervalul de noapte: între orele 22:00 și 08:00.

Intervalul de prânz: între orele 13:00 și 14:00.

În aceste perioade, orice activitate care produce zgomot peste limitele normale (muzică la volum ridicat, strigăte, utilizarea uneltelor de construcție) este strict interzisă. Totuși, există o nuanță importantă: Asociația de Proprietari are puterea legală de a extinde aceste intervale prin regulamentul intern al blocului. De exemplu, multe blocuri decid în adunarea generală ca liniștea de prânz să fie între 13:00 și 16:00, mai ales în weekend, pentru a proteja somnul copiilor și al persoanelor în vârstă. Este responsabilitatea fiecărui locatar să verifice afișierul de la intrare pentru a cunoaște specificul imobilului în care locuiește.

Sancțiunile pentru cei care „uită” să respecte liniștea au fost înăsprite considerabil în ultimii ani. Legiuitorul a introdus praguri de amendă care să descurajeze comportamentele antisociale repetate.

Prima abatere: Dacă poliția este chemată și constată că tulburi liniștea locatarilor prin zgomote, larmă sau prin utilizarea de aparate care produc sunete de intensitate mare, amenda este cuprinsă între 500 și 1.500 de lei.

Recidiva și pragul maxim: Aici intervine aspectul cel mai sever al legii. Dacă primești o amendă pentru zgomot și, în termen de 24 de ore de la constatare, repeți fapta, sancțiunea crește exponențial. În cazul recidivei, amenzile pornesc de la 2.000 de lei și pot ajunge la 6.000 de lei. Mai mult, poliția poate impune și măsura prestării de servicii în folosul comunității.

Această reglementare a fost introdusă special pentru a gestiona petrecerile private care continuă chiar și după ce organele de ordine au aplicat o primă amendă simbolică.

O confuzie frecventă este ideea că în afara orelor de liniște (de exemplu, la ora 11:00 dimineața sau 18:00 seara), oricine poate face oricât de mult zgomot. Legea 61/1991 precizează că „tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” este contravenție indiferent de oră, dacă intensitatea zgomotului este excesivă.

Diferența constă în faptul că, în timpul orelor de liniște, toleranța este zero, în timp ce în restul zilei se aplică standardul „bunului simț” și al intensității care nu perturbă activitățile normale ale vecinilor.

Înainte de a apela la numărul de urgență 112 sau la Poliția Locală, este recomandat un demers diplomatic. Adesea, vecinii nu realizează cât de tare se aude zgomotul prin structura de beton a blocului. O discuție amiabilă poate rezolva problema mult mai rapid decât o amendă care va genera tensiuni pe termen lung.

Dacă însă zgomotul persistă și dialogul eșuează, sesizarea autorităților este calea legală. Este util ca și alți vecini să confirme deranjul, deoarece acest lucru oferă poliției o bază solidă pentru aplicarea sancțiunii.