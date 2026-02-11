Social

Ce trebuie să faci dacă vecinul îți inundă apartamentul și nu are asigurare. Calea legală rapidă prin asociația de proprietari.

Ce trebuie să faci dacă vecinul îți inundă apartamentul și nu are asigurare. Calea legală rapidă prin asociația de proprietari.Bloc degradat / sursa foto: dreamstime.com
Inundațiile produse între apartamente sunt printre cele mai frecvente conflicte din blocurile de locuințe. Situația devine mai complicată atunci când proprietarul care a provocat paguba nu are o asigurare de locuință.

Chiar și în acest caz, legislația din România oferă o cale relativ clară pentru recuperarea prejudiciului, iar asociația de proprietari joacă un rol important în rezolvarea rapidă a situației.

Răspunderea legală a proprietarului care a produs paguba

În dreptul civil românesc, responsabilitatea pentru pagubele produse altor persoane este stabilită prin Codul Civil. Proprietarul apartamentului din care s-a produs inundația este obligat să repare prejudiciul, indiferent dacă are sau nu o asigurare.

Articolul 1357 din Codul Civil prevede că „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită este obligat să îl repare”. Această regulă se aplică inclusiv în cazul daunelor produse de instalațiile sanitare defecte, de neglijență sau de lucrări realizate necorespunzător.

În practică, acest lucru înseamnă că lipsa unei polițe de asigurare nu îl exonerează pe vecinul responsabil de plata daunelor.

Rolul asociației de proprietari în constatarea incidentului

Primul pas important după o inundație este documentarea situației. Asociația de proprietari poate întocmi un proces-verbal de constatare a incidentului, document care devine o probă utilă în eventualele negocieri sau în instanță.

Legea asociațiilor de proprietari nr. 196/2018 stabilește responsabilitățile administratorului și ale comitetului executiv în astfel de situații, inclusiv colaborarea între proprietari pentru rezolvarea problemelor care afectează proprietatea comună sau alte locuințe.

În multe cazuri, instalațiile de apă pot aparține proprietății comune, iar atunci răspunderea poate reveni asociației. De aceea, identificarea exactă a cauzei este esențială.

Bloc apartamente

Apartamente. Sursa foto: Vlad Ispas | Dreamstime.com

Constatarea tehnică a pagubei

Pentru a evita conflictele, se recomandă realizarea unei constatări tehnice. Aceasta poate fi făcută de administrator, de o firmă de instalații sau de un expert tehnic.

Documentele utile sunt fotografii, devize de reparații și declarații ale martorilor. Toate acestea pot accelera soluționarea amiabilă a situației.

Dacă există neînțelegeri privind cauza inundației, se poate apela la un expert tehnic autorizat.

Soluția amiabilă prin asociația de proprietari

Cea mai rapidă metodă de recuperare a banilor este rezolvarea amiabilă, cu sprijinul asociației de proprietari. Administratorul sau președintele asociației poate media discuțiile și poate consemna acordul într-un document scris.

În practică, majoritatea acestor conflicte se rezolvă fără instanță, mai ales când pagubele sunt moderate și pot fi evaluate rapid.

Asociația poate facilita comunicarea între părți și poate confirma cauza incidentului, ceea ce reduce riscul unor dispute juridice.

Notificarea oficială a vecinului responsabil

Dacă persoana care a produs paguba refuză să plătească, următorul pas este trimiterea unei notificări scrise. Aceasta trebuie să includă descrierea incidentului, valoarea estimată a daunelor și un termen de plată.

Notificarea poate fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Această etapă este importantă deoarece demonstrează încercarea de rezolvare amiabilă înainte de acțiunea în instanță.

Procedura rapidă în instanță

Când nu se ajunge la o înțelegere, proprietarul afectat poate introduce o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului. Pentru sume mai mici, legea permite folosirea procedurii cererilor cu valoare redusă, care este mai rapidă și mai simplă decât un proces obișnuit.

Procedura este reglementată de Codul de procedură civilă și se aplică în general pentru sume de până la 10.000 de lei.

Instanța poate obliga vecinul vinovat să plătească reparațiile, eventualele daune suplimentare și cheltuielile de judecată.

Instanță, justiție

Instanță, justiție. Sursă foto: Arhivă

Când răspunde asociația de proprietari

Există situații în care inundația nu este provocată de un proprietar, ci de o defecțiune a instalațiilor comune ale blocului. În acest caz, răspunderea poate reveni asociației de proprietari.

De exemplu, o țeavă spartă pe coloana comună sau o problemă la acoperiș poate transforma asociația în partea responsabilă pentru despăgubiri.

Legea 196/2018 prevede că asociația administrează și întreține proprietatea comună, inclusiv instalațiile verticale de apă.

Importanța asigurării locuinței

Deși nu este obligatorie pentru toate tipurile de locuințe, asigurarea facultativă este cea mai simplă metodă de a evita conflictele între vecini.

Polița obligatorie PAD acoperă doar dezastre naturale, nu și inundațiile produse între apartamente. De aceea, specialiștii recomandă o asigurare facultativă.

O problemă juridică frecventă în blocurile de locuințe

Conflictele provocate de inundații între vecini sunt printre cele mai comune litigii civile legate de locuințe. În majoritatea cazurilor, soluția rapidă este colaborarea cu asociația de proprietari și documentarea corectă a incidentului.

Chiar și fără asigurare, persoana care a produs paguba rămâne responsabilă pentru reparații. Sistemul juridic românesc oferă mecanisme clare pentru recuperarea prejudiciului, iar implicarea asociației de proprietari poate reduce semnificativ durata conflictului.

