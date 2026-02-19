Fata de 16 ani găsită inconștientă în Sectorul 6, după ce s-ar fi electrocutat, internată la ATI. În ce stare se află
- Răzvan Scarlat
- 19 februarie 2026, 12:34
Fata de 16 ani din București, găsită inconștientă pe o stradă din Sectorul 6, după ce s-ar fi electrocutat, a fost internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” și va fi evaluată suplimentar, relatează news.ro.
O fată de 16 ani a fost găsită inconștientă miercuri seară pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-a electrocutat. A fost internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, dar nu îşi aminteşte episodul în urma căruia a ajuns pe mâinile medicilor.
Fata care s-ar fi electrocutat în Sectorul 6, intubată
Incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, iar autoritățile au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutor medical. Potrivit Poliției Capitalei, apelul prin 112 a semnalat prezența unei persoane căzute pe stradă, posibil electrocutată.
La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD care i-a acordat primul ajutor, iar adolescenta a fost transportată la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, fiind adusă intubată și internată în Secția de Terapie Intensivă. Pompierii au intervenit, de asemenea, deoarece un copac căzut a afectat fire de tensiune, iar zona a fost delimitată și securizată până la sosirea echipei specializate.
Cum se simte fata care s-ar fi electrocutat în Sectorul 6
În prezent, adolescenta este conștientă și stabilă din punct de vedere medical, dar nu își amintește ce s-a întâmplat înainte de a fi găsită pe stradă.
„Este bine, conștientă. Analizele sunt în limite normale. Nu își aduce aminte episodul, dar în rest memoria nu este afectată”, a declarat medicul Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al unității sanitare.
La ce concluzie au ajuns medicii după ce au investigat suspiciunea de electrocutare
Suspiciunea de electrocutare a fost investigată, însă medicii nu au identificat urme de curent electric pe pielea fetei. În continuare, adolescenta va fi supusă unor evaluări suplimentare pentru a stabili dacă va mai rămâne internată.
„Va mai fi evaluată și apoi se decide”, a precizat medicul Alexandru.
Poliția continuă ancheta
Familia fetei a fost informată imediat după incident. Poliția a deschis cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.
Ancheta este coordonată de Secția 21 Poliție și se desfășoară sub supravegherea unității de parchet competente. Autoritățile urmăresc clarificarea cauzelor și luarea măsurilor legale necesare.
