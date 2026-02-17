Cel mai frumos vis se poate transforma imediat într-un coșmar. Mai mulți români au fost păcăliți cu pachete de vacanță false

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare, la data de 17 februarie 2026, trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, într-un dosar penal care vizează o presupusă schemă de înșelăciune legată de vânzarea unor pachete turistice.

Anchetatorii efectuează cercetări pentru infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic și inducere în eroare a organelor judiciare. O femeie în vârstă de 38 de ani este bănuită că ar fi înșelat mai multe persoane, determinându-le să plătească pentru vacanțe care nu corespundeau serviciilor promise.

Potrivit anchetatorilor, persoana suspectată a fost condusă la audieri, iar față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Urmează ca magistrații să decidă asupra unei eventuale măsuri preventive.

Din probele administrate în cauză a reieșit că, în perioada iulie 2024 – prezent, femeia ar fi indus în eroare mai multe persoane prin prezentarea unor oferte turistice nereale sau incomplete.

Concret, aceasta ar fi furnizat informații false despre disponibilitatea serviciilor turistice, tarifele practicate și condițiile de rezervare. În aceste condiții, persoanele vătămate ar fi fost convinse să transfere sume de bani pentru pachete turistice care nu existau sau nu corespundeau serviciilor promise.

Prejudiciul total estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 40.000 de euro.

Pentru a menține aparența de legalitate, femeia ar fi folosit documente falsificate care sugerau că plățile și rezervările au fost realizate corect. Aceste înscrisuri ar fi creat impresia că tranzacțiile au fost efectuate conform contractelor încheiate cu clienții.

Potrivit polițiștilor, femeia ar fi încercat să își ascundă activitatea infracțională prin formularea unei plângeri penale împotriva unei alte persoane, la data de 14 august 2024. În plângere, aceasta ar fi susținut că ea însăși ar fi fost victima unei înșelăciuni legate de servicii turistice, afirmații care nu ar fi fost confirmate de investigațiile ulterioare.

De asemenea, la data de 5 februarie 2025, în timpul audierii în calitate de persoană vătămată, aceasta ar fi depus la dosar șapte înscrisuri contrafăcute, menite să creeze aparența efectuării unor plăți și să influențeze cursul cercetărilor.

Anchetatorii consideră că aceste acțiuni ar fi avut rolul de a disimula activitatea infracțională și de a induce în eroare organele judiciare.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Autoritățile precizează că efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală, având scopul administrării probatoriului necesar soluționării cauzei și că această etapă nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.

