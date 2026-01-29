Sport

Elias Charlambous, atacat de un fost internațional român. „El chiar are față de papagal"

Elias Charalambous, antrenor FCSB.
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, și-a atras dușmani după declarațiile făcute, miercuri, înaintea partidei pe care „roș-albaștrii” o dispută în această seară cu Fenerbahce în Liga Europa.

El a spus despre contestatarii săi că sunt „papagali”, care încep să vorbească de câte ori echipa trece printr-o perioadă de criză. Replică la aceste declarații a dat Florin Prunea, fost portar al echipei naționale. Care a spus că tehnicianul de la FCSB are față de papagal.

„Eu am papagal vorbitor. Vorbește mai bine decât ăsta pe care l-am văzut. Vorbește mai bine decât el. Păi, ce e asta, mă? Eu nu m-am simțit vizat. Asta îi mai lipsea lui Charalambous, să ne facă și papagali.

Florin Prunea.

Florin Prunea. Sursa Foto: Arhiva EVZ

A spus ce spune de obicei, aceleași lucruri, până să spună asta. El chiar are față de papagal. Are puțin din cioc, așa, sau mi se pare mie?”, a spus Prunea conform digisport.ro.

Antrenorul s-a enervat la conferina de presă

„Singura diferență este că acum nu câștigăm și când nu câștigi, papagalii încep să sară din nou. Mie nu îmi pasă, mă știți. Ei pot spune ce vor. Elias este foarte puternic și ei pot lovi și să cânte ce vor. Știu cine sunt și nu îmi pasă de ce spun și ce povești inventează zilnic”, afirmase tehnicianul cipriot la conferința de presă de miercuri.

Trei eșecuri în 2026

FCSB a început dezastruos anul, cu trei înfrângeri consecutive. „Roș-albaștrii” au pierdut la FC Argeș, scor 0-1, apoi au fost învinși în Liga Europa, în deplasare, de croații de la Dinamo Zagreb, scor 1-4. A urmat eșecul de pe teren propriu, cu CFR Cluj, în campionat, scor 1-4. În disperare de cauză, la începutul săptămânii, Gigi Becali s-a dus în cantonament, peste jucători, pentru a discuta despre situația de criză.

