România începe Campionatului European de handbal un meci intens. Portugalia se impune la scor

România a început parcursul la turneul final al Campionatului European de handbal masculin, competiție găzduită de Danemarca, Norvegia și Suedia, cu un meci disputat în fața Portugaliei.

Reprezentativa pregătită de George Buricea a fost învinsă vineri, scor 34-40, într-o partidă care a marcat debutul tricolorilor la această ediție a turneului final.

Meciul de debut al României a început într-o notă echilibrată, cu echipa națională reușind să conducă în primele minute de joc.

Tricolorii au avut un început activ, cu acțiuni rapide în atac și finalizări eficiente, însă pe parcursul primei reprize avantajul a fost preluat de selecționata Portugaliei, care a reușit să își impună ritmul.

Diferența s-a conturat treptat, pe fondul experienței adversarilor și al eficienței acestora în faza ofensivă. Pentru România, cei mai eficienți marcatori au fost Stanciuc, cu opt goluri înscrise, și Buzle, care a contribuit cu șase reușite. În ciuda eforturilor individuale, scorul final a consemnat victoria lusitanilor cu 40-34.

Într-un alt meci disputat vineri, selecționata Danemarcei a obținut o victorie clară în fața Macedoniei de Nord, scor 36-24. Gazdele turneului au condus la pauză cu 17-12 și au controlat repriza secundă, reușind să își consolideze avantajul până la final.

Danemarca este considerată una dintre echipele cu prezențe constante în fazele superioare ale competiției. În palmaresul său se regăsesc două titluri europene, obținute în 2008 și 2012. La ediția precedentă, desfășurată în 2024 în Germania, danezii au ocupat locul al doilea, după ce au pierdut finala în fața Franței.

Înaintea confruntării dintre România și Danemarca, programată în cadrul grupei B, Ionuț Nistor a vorbit despre obiectivele echipei naționale. Unul dintre jucătorii cu experiență din lotul României a declarat: „Vom încerca să ne bucurăm de handbal și să rămânem sănătoși. Principala echipă cu care ne luptăm acum este Macedonia și pe asta ne concentrăm”.

Pentru acest meci, forul european a delegat o brigadă de arbitri din Lituania, formată din Tomas Barysas și Povilas Petrusis.

Ultimul meci al României din grupa B este programat marți, de la ora 19:00, împotriva Macedoniei de Nord. Conform regulamentului competiției, primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în grupele principale ale turneului.

Duminică sunt programate mai multe partide în cadrul Campionatului European, după următorul program: Macedonia de Nord – Portugalia, Muntenegru – Insulele Feroe, Polonia – Islanda, Elveția – Slovenia și Italia – Ungaria.

Turneul final al Campionatului European de handbal masculin continuă în următoarele zile cu meciuri decisive pentru calificarea în fazele superioare ale competiției, într-un format care reunește cele mai bine clasate echipe ale continentului.