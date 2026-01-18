Gabriela Ruse își asigură prezența în turul doi la primul Grand Slam al anului

Gabriela Ruse, ocupanta locului 79 în clasamentul mondial, a obținut calificarea în turul al doilea al Australian Open, duminică noapte, în urma unei victorii în două seturi.

Turneul din Australia este primul Grand Slam al anului și reunește sportivi din întreaga lume, oferind puncte importante pentru clasamentul WTA, precum și premii financiare semnificative.

În runda inaugurală a competiției, Gabriela Ruse a întâlnit-o pe jucătoarea ucraineană Daiana Iastremska, favorită numărul 26 a turneului și aflată pe locul 27 mondial la momentul disputării meciului. Partida s-a încheiat cu scorul de 6-4, 7-5 în favoarea sportivei din România.

Meciul s-a desfășurat pe parcursul a două seturi echilibrate, în care Ruse a reușit să gestioneze momentele importante ale jocului și să își asigure calificarea fără a fi nevoie de set decisiv. Rezultatul a fost consemnat în noaptea de duminică spre luni, conform programului oficial al competiției.

Odată cu această victorie, Gabriela Ruse și-a asigurat prezența în turul al doilea al Australian Open. În următoarea rundă, sportiva română urmează să evolueze împotriva câștigătoarei partidei dintre ucraineanca Iulia Starodubțeva și jucătoarea australiană Ajla Tomljanovic.

Meciul din turul al doilea va stabili accesul în faza următoare a competiției, într-un tablou care include sportive clasate în primele poziții ale ierarhiei mondiale. Programarea exactă a partidei urmează să fie anunțată de organizatori, în funcție de desfășurarea meciurilor din turul întâi.

Calificarea în turul al doilea al Australian Open îi aduce Gabrielei Ruse un premiu financiar în valoare de 151.448 de dolari, conform grilei oficiale de premiere a turneului. Această sumă este acordată tuturor jucătoarelor care reușesc să depășească primul tur al competiției.

Pe lângă componenta financiară, accederea în turul al doilea oferă și puncte pentru clasamentul WTA, care contribuie la poziționarea jucătoarelor în ierarhia mondială și la stabilirea participărilor viitoare în competițiile internaționale.

Australian Open este primul turneu de Grand Slam al sezonului și se desfășoară anual la Melbourne, pe suprafață hard. Competiția reunește jucători și jucătoare din întreaga lume și reprezintă una dintre cele mai importante etape ale calendarului internațional de tenis.

Pentru Gabriela Ruse, prezența în turul al doilea confirmă participarea sa continuă pe tabloul principal al competițiilor majore și îi oferă posibilitatea de a avansa în turneu, în funcție de rezultatul următorului meci.