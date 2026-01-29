Corupție în lumea fotbalului. Zeci de oficiali și jucători excluși pe viață din sport

Un scandal de proporții zguduie fotbalul din China: zeci de persoane au fost excluse pe viață din sport, iar mai multe echipe importante au fost depunctate. Dosarul de corupție vizează trucarea meciurilor, iar printre cei implicați se află un fost antrenor al echipei naționale și oficiali importanți din fotbalul chinez, arată AP.

În total, 73 de persoane au fost excluse din fotbal după ce au fost acuzate că au participat la trucarea unor meciuri.

Decizia, comunicată joi, mai prevede depunctarea a nouă cluburi importante din Superliga Chineză. Printre cei interziși se numără fostul antrenor al echipei naționale și jucătorul lui Everton, Li Tie, precum și fostul președinte al Asociației Chineze de Fotbal (CFA), Chen Xuyuan.

„Pentru 73 de persoane, inclusiv Chen Xuyuan și Li Tie, ale căror infracțiuni au fost confirmate prin hotărâri judecătorești, CFA a impus interdicții pe viață de a participa la orice activități legate de fotbal”, a declarat un oficial CFA.

În 2024, Li – care a condus echipa națională din 2019 până în 2021 – și Chen au fost condamnați pentru acceptarea de mită în valoare de milioane de dolari. Li a primit o condamnare de 20 de ani de închisoare, iar Chen a fost condamnat pe viață.

Pedeapsa nu a fost însă limitată doar la persoane. Nouă cluburi din Superliga Chineză au fost sancționate drastic. Shanghai Shenhua, care a terminat pe locul doi sezonul trecut, și Tianjin Jinmen Tigers au fost cele mai afectate, fiecare fiind penalizată cu câte 10 puncte și amendată cu 1 milion de yuani (aproximativ 143.788 de dolari). Campioana en-titre, Shanghai Port, va începe sezonul 2026 cu cinci puncte mai puțin.

„Deducerile de puncte și penalitățile financiare impuse cluburilor se bazează pe suma, natura, gravitatea și impactul social al tranzacțiilor necorespunzătoare în care a fost implicat fiecare club”, a declarat CFA, adăugând că își va menține politica de „toleranță zero” față de corupție.

Acesta nu este primul caz de acest fel. În septembrie 2024, alți 43 de oficiali și jucători din China au fost suspendați pe viață pentru implicare în acte de corupție în fotbal.