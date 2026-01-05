Unul dintre cei mai criticați și antipatizați fotbaliști români și-a găsit echipă

Atacantul George Pușcaș (29 de ani) și-a găsit echipă, după ce rămăsese liber de contract. Fotbalistul a semnat cu formația chineză Dalian Yingbo și va reveni în activitate, după ce a stat pe tușă din vara anului trecut, conform sports.sina.cn.

Dinamo a fost interesată de Pușcaș, în această iarnă, dar pretențiile salariale, 50.000 de euro pe an, au închis orice discuție. Noua echipă a atacantului a terminat ultimul sezon din prima ligeă chineză pe poziția a 11-a.

George Pușcaș a fost unul dintre cei mai criticați fotbaliști ai echipei naționale, în ultimii ani. Evoluțiile de la prima reprezentativă au fost dezamăgitoare, deși el a primit multe șanse din partea selecționerilor. Pentru România, Pușcaș a evoluat de 46 de ori și a marcat 11 goluri.

Văzut la începutul carierei ca un fotbalist cu mare potențional, vârful nu a impresionat pe nicăieri și nu s-a remarcat la nicio formație. A ajuns la Inter Milano în 2012, după ce evoluase la FC Bihor Oradea. Nu a putut să prindă rădăcini la formația interistă, pentru care n a evoluat decât în patru partide. Apoi, a urmat o lungă perioadă în care a fost împrumutat la Bari, Benevento, Novara și Palermo.

Interul l-a cedat în 2019, la Reading, grupare engleză de liga secundă. Pușcaș a avut evoluții fluctuante, nu s-a impus printre titulari și a fost împrumutat la Pisa, Genoa (de două ori) și Bari. În 2024 a fost achiziționat de formația turcă Bodrum, cu care și-a încheiat contractul anul trecut.

„Puşcaş a venit pe destul de mulţi bani, dar nu ţine de minge suficient de bine. Pur şi simplu nu arată că poate crea suficient”, spunea Mick Gooding, fost jucător al lui Reading, despre internaționalul român.

În 2019, la meciul România - Norvegia (scor 1-1), George Pușcaș a bătut prost un penalty, a ratat și a fost înjurat de Cosmin Contra. Selecționerul de atunci al naționalei l-a schimbat la câteva minute după acest eveniment.