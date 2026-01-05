Partidă de table cu o miză astronomică, în lumea fotbalului. Ce știe Mitică Dragomir despre asta

Gigi Becali, Giovanni Becali și regretatul Nae Nicolae au jucat o partidă de table cu miză uriașă, iar fostul șef al LPF a oferit detalii inedite despre această bătălie. Mitică Dragomir, fost președinte al Superligii, a povestit că „juniorii” mizau, de regulă, doar câte 500 de lei, dar a existat și un joc în care suma pusă pe masă a fost astronomică.

Fostul președinte al LPF, Mitică Dragomir, a povestit pentru Fanatik.ro cum s-a derulat celebra partidă de table dintre Gigi Becali, Giovanni Becali și Nae Nicolae.

„Eu nu vreau să povestesc. Am fost martor. Dacă-mi dau voie Gigi și Giovanni, da, dacă nu, nu vreau să povestesc. E cea mai mare partidă de table de care am auzit pe parcursul vieții mele. Gigi și Giovanni cu Nae, nu a fost vorba de 10 milioane, nu vreau să pomenesc sume. Dar e cea mai mare partidă de care am auzit în viața mea. Gigi și Giovanni au câștigat, dar pe Nae îl durea la bască”, a spus Dumitru Dragomir,

Considerat un adevărat „rege al afacerilor imobiliare din Ilfov”, Nae Nicolae a murit în iulie 2013, la doar 42 de ani. Tragedia s-a produs într-o dimineață, când omul de afaceri a încercat să treacă bariera automată de pe calea ferată de pe șoseaua Petricani, fără să se asigure.

Autoturismul de lux pe care îl conducea Nae Nicolae a fost lovit de un tren, iar impactul i-a fost fatal. Trupul său a fost proiectat prin portiera dreaptă la aproximativ 100 de metri, iar mașina a fost târâtă de tren aproape 300 de metri, fiind complet distrusă.

Mitică Dragomir a povestit, de asemenea, o întâmplare amuzantă în care el a câștigat mai mulți bani de la același Nae Nicolae. Totul s-a petrecut în Dubai, unde fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost provocat de afacerist la câteva partide de table.

Jocurile se desfășurau pe linia de 500 de euro, iar după ce Dragomir a câștigat o sumă considerabilă, a aplicat regula conform căreia, dacă zece persoane erau prezente și jucau doar doi, cel care câștiga trebuia să plătească masa tuturor.

„Am câștigat, dar m-a invitat la un restaurant. Îmi iau nevasta, mă duc la ei și începe Nae Nicolae să comande numai butelii de Dom Perignon, toate felurile de mâncare pe care nu le văzusem în viața mea. Eu mă gândeam: «Băi, am câștigat, am câștigat, dar ce-i pe masa asta…». După mai multe rânduri am chemat chelnerița și i-am zis că vreau să plătesc. La care el îmi zice: «Ce ai, nea Mitică? Te-am invitat la masă și tu vrei să plătești? Ne jignești! Vezi-ți de treaba ta și stai aici la masă». Când am auzit, i-am zis nevestei mele: «Stăm până dimineață». Peste 30.000 de dolari era consumația la masă”, și-a amintit Dragomir.

Giovanni Becali a povestit că prima sa apariție în presă a avut loc la doar 14 ani, după un incident petrecut într-un autobuz, în timp ce era corigent la cinci materii.

Fratele său, Ioan Becali, este considerat cel mai important impresar pe care l-a avut România, colaborând de-a lungul timpului cu marile cluburi ale lumii și gestionând transferurile celor mai valoroși jucători români.

Giovanni a mărturisit că notorietatea sa a început astfel, nu prin performanțe sportive sau afaceri, ci din cauza unui episod petrecut în timpul unei călătorii cu autobuzul,

„Eram în clasa a IX-a. Luam tramvaiul 5 şi mergeam la Sfântu Gheorghe şi de acolo trebuia să iau 23-ul pentru a merge la liceu, la Bolintineanu. Până să ajung la liceu vedeam filmele, aveam absenţe peste absenţe. În primul semestru aveam corigenţe. Dacă nu mergeam la şcoală, îţi dai seama. Când să merg spre casă o dată am urcat într-un autobuz. Şi erau de alea cu automat. Eu nu aveam, mâncam covrigul. Şi a venit şoferul la mine, să mă dau jos. Şi i-am spus: „O să mă dau jos când termin covrigul”. Şi m-au dat în Informaţia Bucureştiului. Este scrisă în ziar. Mi-a arătat-o mie, titlul e „A şasea corigenţă”. Este prima apariţie în presă, la 14 ani”, a povestit el la Giovanni Show.

Prima sa apariție în presă l-a transformat într-un exemplu negativ la liceu, fiind prezentat la careu în fața colegilor. În ciuda corigențelor, celebrul impresar a reușit să își încheie studiile cu succes.

„Eu i-am zis șoferului că termin covrigul și cobor. La care el: «Cobori acum!». Și i-am zis: «Cobor când vrei tu?». Oprise la borcanul ăla de Poliție. M-a dat pe mâna lor acolo. La școală s-a făcut careu, în curte. M-au dat exemplu. Mama, cu corigențele… Mi-a dat meditator să iau corigențele. Bine că am trecut într-a 10-a după aia”, a mai spus el.