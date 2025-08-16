Sport Performanță la doar zece ani. Un mare maestru al șahului, învins de o copilă







Bodhana Sivanandan, o fetiță din nord-vestul Londrei, a intrat în istoria șahului, devenind cea mai tânără jucătoare care l-a învins pe un mare maestru. La doar 10 ani, cinci luni și trei zile, ea l-a înfrânt pe Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Șah 2025, desfășurat la Liverpool.

Prin această victorie, Sivanandan îl depășește pe Carissa Yip, care deținea recordul anterior, obținut în 2019, când a învins un mare maestru la 10 ani, 11 luni și 20 de zile, potrivit Federației Internaționale de Șah (FIDE).

Bodhana Sivanandan a cucerit recent titlul de maestru internațional feminin, un nivel sub cel de mare maestru feminin, rezervat exclusiv jucătoarelor. În continuare, cel mai înalt titlu rămâne marele maestru, deținut de campionul mondial en-titre Gukesh Dommaraju și de liderul clasamentului mondial, Magnus Carlsen.

Anul trecut, tatăl ei a declarat că niciun membru al familiei nu se remarcase anterior în lumea șahului . Sivanandan a mărturisit că a descoperit jocul în timpul pandemiei de Covid, la vârsta de cinci ani, când un prieten al tatălui i-a oferit câteva seturi de joc și cărți.

„Într-una dintre sacoşe am văzut o tablă de şah şi am fost interesată de piese”, a spus ea, potrivit BBC.

Mai mult, copila a povestit că a învățat totul despre sportul minții prin joacă.

„Voiam să folosesc piesele ca jucării. În schimb, tata mi-a spus că pot să joc jocul, şi de acolo am început”, a relatat fetiţa.

La începutul acestui an, lumea șahului a pierdut o legendă: Boris Spasski a decedat la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de Emil Sutovski, directorul general al Federației Internaționale de Șah (FIDE). Spassk a obținut cetățenia franceză în 1978 și fost al 10-lea campion mondial la șah.

Între 1969 și 1972, Boris Spasski a fost învins de americanul Bobby Fischer în faimosul meci desfășurat la Reykjavik. Acea confruntare, care a avut loc în plin context al Războiului Rece, s-a încheiat cu scorul 12,5-8,5 în favoarea lui Fischer, deși Spasski câștigase primele două runde. Chiar și după ce a pierdut a șasea rundă, el și-a arătat sportivitatea, aplaudându-l pe Fischer.