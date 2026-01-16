Scandal uriaș în NBA. Zeci de persoane, sub acuzare pentru meciuri trucate

Autoritățile judiciare din Statele Unite au pus sub acuzare 26 de persoane într-un dosar de pariuri sportive trucate, care vizează atât baschetul universitar american, cât și baschetul profesionist din China. Cazul este cel mai recent scandal care zguduie lumea baschetului din SUA, după ce, în luna octombrie, mai multe personalități din NBA au fost implicate în două anchete separate privind jocuri de noroc ilegale, potrivit AFP.

Actul de acuzare depus joi la un tribunal din Philadelphia indică faptul că faptele datează din 2022. Printre persoanele menționate se află fostul jucător al echipei Chicago Bulls, Antonio Blakeney, care evolua la acel moment pentru Jiangsu Dragons, în campionatul chinez de baschet.

Procurorii susțin că acesta ar fi acceptat să își influențeze prestația în meciuri pentru a obține câștiguri din pariuri trucate plasate în China.

La finalul sezonului CBA din aprilie 2023, unul dintre cei 26 de inculpați, cunoscut ca parior sportiv influent, ar fi depozitat aproximativ 200.000 de dolari în numerar într-un spațiu de depozitare din Florida aparținând lui Antonio Blakeney.

Suma ar fi provenit din câștigurile obținute în urma meciurilor trucate, potrivit sursei citate. Deși este vizat într-o procedură separată, Blakeney nu se numără printre persoanele puse sub acuzare în acest dosar.

Anchetatorii susțin că schema s-a dovedit extrem de rentabilă, ceea ce i-a determinat pe suspecți și pe colaboratorii lor să își extindă activitatea spre baschetul universitar american. Procurorul federal David Metcalf a declarat, într-o conferință de presă, că este vorba despre „o escrocherie de proporții”, cu ramificații ample în competițiile NCAA.

Potrivit datelor din dosar, în sezoanele universitare 2023–2024 și 2024–2025, gruparea ar fi mituit zeci de jucători din peste 17 echipe, influențând aproximativ 30 de meciuri.

Sumele oferite fiecărui sportiv ar fi variat, de regulă, între 10.000 și 30.000 de dolari pe partidă, iar câștigurile totale ar fi ajuns la milioane de dolari. Cei inculpați riscă pedepse de până la cinci ani de închisoare, iar în cazurile de fraudă financiară, condamnările pot ajunge la 20 de ani.