A murit Uljana Semjonova, o legendă a baschetului mondial

Fosta vedetă a baschetului feminin din Letonia, Uljana Semjonova, a decedat joi, la vârsta de 73 de ani, potrivit informațiilor furnizate de Asociația Letonă de Baschet (LBA), anunță baltictimes.com.

Semjonova, cu o înălțime de 2,10 metri, a fost liderul echipei Riga TTT și al echipei naționale a Letoniei între 1968 și 1987. A bifat un palmares uluitor, care a dus-o în galeria marilor personalități ale baschetului. Printre altele, a câștigat de 11 ori Cupa Campionilor Europeni și Cupa Europeană Liliana Ronchetti, fiind de patru ori campioană la Spartakiada Popoarelor din fosta URSS.

Semjonova a fost, de asemenea, de două ori campioană olimpică, de trei ori campioană mondială și de zece ori campioană europeană în timp ce juca pentru naționala din Uniunea Sovietică. A reușit să devină prima europeancă introdusă în Hall of Fame a Baschetului din Springfield în 1993, în Hall of Fame a Baschetului Feminin în 1999 și în Sala de Fame a FIBA în 2007, conform sursei citate.

Uljana Semjonova şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la TTT Riga, în intervalyl 1967-1987, în Letonia, apoi a mai jucat în Spania, dar şi în Franţa, la US Orchies.

Edgars Rinkevics, președintele Letoniei, a transmis un mesaj de condoleanțe, familiei, colegilor și fanilor fostei sportive, după ce a aflat trista veste a disprației fostei mari baschetbaliste. Politicianul a spus că Uljana a fost „fata de aur” a baschetului internațional.

„Letonia a suferit o altă mare pierdere: trecerea în nefiinţă a legendei sportive Uljana Semjonova. Fata de aur a baschetului olimpic, mondial şi european, o persoană foarte caldă şi înţelegătoare. Condoleanţe sincere familiei, colegilor şi fanilor Ulianei”, a transmis pe rețelele sociale liderul de la Riga.