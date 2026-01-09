Sport

A murit Uljana Semjonova, o legendă a baschetului mondial

Comentează știrea
A murit Uljana Semjonova, o legendă a baschetului mondialSursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Fosta vedetă a baschetului feminin din Letonia, Uljana Semjonova, a decedat joi, la vârsta de 73 de ani, potrivit informațiilor furnizate de Asociația Letonă de Baschet (LBA), anunță baltictimes.com.

A murit Uljana Semjonova, o legendă a baschetului mondial

Semjonova, cu o înălțime de 2,10 metri, a fost liderul echipei Riga TTT și al echipei naționale a Letoniei între 1968 și 1987. A bifat un palmares uluitor, care a dus-o în galeria marilor personalități ale baschetului. Printre altele, a câștigat de 11 ori Cupa Campionilor Europeni și Cupa Europeană Liliana Ronchetti, fiind de patru ori campioană la Spartakiada Popoarelor din fosta URSS.

Uljana Semjonova (dreapta)

sursa: Facebook

A fost prima europeancă introdusă în Hall of Fame a Baschetului din Springfield în anul 1993

Semjonova a fost, de asemenea, de două ori campioană olimpică, de trei ori campioană mondială și de zece ori campioană europeană în timp ce juca pentru naționala din Uniunea Sovietică. A reușit să devină prima europeancă introdusă în Hall of Fame a Baschetului din Springfield în 1993, în Hall of Fame a Baschetului Feminin în 1999 și în Sala de Fame a FIBA în 2007, conform sursei citate.

Uljana Semjonova şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la TTT Riga, în intervalyl 1967-1987, în Letonia, apoi a mai jucat în Spania, dar şi în Franţa, la US Orchies.

Rejudecare în cazul Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan: Am pledat vinovat
Rejudecare în cazul Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan: Am pledat vinovat
Curtea de Apel București menține arestarea preventivă în dosarul Potra
Curtea de Apel București menține arestarea preventivă în dosarul Potra

Mesaj transmis și de președintele Letoniei, Edgars Rinkevics

Edgars Rinkevics, președintele Letoniei, a transmis un mesaj de condoleanțe, familiei, colegilor și fanilor fostei sportive, după ce a aflat trista veste a disprației fostei mari baschetbaliste. Politicianul a spus că Uljana a fost „fata de aur” a baschetului internațional.

„Letonia a suferit o altă mare pierdere: trecerea în nefiinţă a legendei sportive Uljana Semjonova. Fata de aur a baschetului olimpic, mondial şi european, o persoană foarte caldă şi înţelegătoare. Condoleanţe sincere familiei, colegilor şi fanilor Ulianei”, a transmis pe rețelele sociale liderul de la Riga.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:08 - Meghan încă se plânge că nu avea voie să facă un lucru în Marea Britanie. Despre ce e vorba
17:02 - Mircea Abrudean: România nu își permite experimente politice într-un context global instabil
16:55 - Meta își asigură energia pentru AI. Compania a semnat trei acorduri pentru energie nucleară
16:43 - Rejudecare în cazul Dorian Popa, după ce a fost prins drogat la volan: Am pledat vinovat
16:37 - A murit Uljana Semjonova, o legendă a baschetului mondial
16:24 - Curtea de Apel București menține arestarea preventivă în dosarul Potra

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale