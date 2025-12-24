EVZ Special

Misterioasele automobile cu numere sovietice de la Brădești-Dolj de acum 36 ani

Misterioasele automobile cu numere sovietice de la Brădești-Dolj de acum 36 aniSursa foto: Wikipedia
Astăzi, la 36 ani de la Revoluție, încă se mai scrie și încă se mai spune că turiștii sovietici tranzitaseră masiv România în decembrie 1989. Statisticile arată însă că numărul acestora ar fi fost mai mic decât în acest an 1989. Și totuși, misterele deplasărilor acestor mașini și acestor turiști încă persistă.

23/24 decembrie 1989 - Brădești-Dolj

În noaptea  de 23/24 decembrie 1989,viitorul general român cu funcții în MAPN (ef al Marelui Stat Major al Armatei Române n.a.), colonelul Dumitru Cioflină, pe atunci comandant la  Unitatea Militară 02540 Craiova a primit telefon de la grănicerii din Turnu Severin care anunța că un număr de 15-16 automobile sovietice intraseră în România, îndreptându-se în convoaie separate, de câte 4-5 mașini, spre Craiova.

Din dispoziția sa, militarii s-au deplasat  cu 2 vehicule blindate (TAB) considerând că era o misiune de risc maxim.   Șeful subunității care a fost trimis la Brădești a fost lt-colonelul Florian Stănescu. El era însoțit de un echipaj de Miliție Rutieră cu o autospecială Dacia.

La Brădești-Dolj, dispozitivul de control-filtru de trecere a fost amplasat pe  viaductul Apa Rea, între Craiova și Filiași.

Noi detalii în scandalul Rodica Stănoiu. Marius Calotă a rupt tăcerea
Adevărul despre fisura de pe barajul Paltinu. ANAR clarifică adevărul din spatele fotografiilor
Zvonul aruncării în aer al Combinatului Chimic Craiova-Ișalnița

Un zvon spusese că un grup de teroriști dorea să arunce în aer Combinatul Chimic Ișalnița de lângă Craiova, La ora 05.30, a dimineții de 24 decembrie 1989, la punctul de control instalat la Valea Rea, au apărut 5 automobile înmatriculate în RSS Ucraineană, parte a URSS, mașini de fabricație sovietică: 4 automobile LADA și 1 automobil Moskvich. În aceste automobile, se aflau 8 bărbați și 7 femei.

Șeful punctului de control ar fi ordonat  3 rafale scurte de câte un minut fiecare, când automobilele care inițial au oprit, au vrut să întoarcă și să se retragă pe fondul confuziei.

Cine erau și ce căutau acei turiști sovietici? Mașinile ar fi fost „pe inventar”

Amchetele de după 1989 au arătat că acei turiști, ucraineni de origine, mașinile fiind toate înmatriculate în RSS Ucraineană (pasagerii lor aveau acte emise în orașe ucrainene precum Zalesciki, Rivne, Cernigov n.a.) nu aveau toți profesiuni militare, erau câțiva milițieni. De menționat că primul oraș e undeva în apropiere de granița de Nord a României cu Ucraina, al doilea era undeva în Ucraina de  Nord-Vest, al treilea undeva în Nordul Ucrainei. Se poate vedea că între aceste orașe sunt sute de kilometri distanță. Asta mărește suspiciunea asupra modului cum „se întovovărășeau” turiștii sovietici în călătorii internaționale.

Mașini leau fost avariate, au fost 9 răniți, Aceștia, în mod misterios au fost scoși din spitalele Olteniei, unii figurând în același timp în mai multe locuri.  La debutul lui 1990, doi dintre răniți, o femeie și un bărbat au decedat, ca urmare a rănilor.. O mașină (Moskvich-ul)  a luat foc după ce s-a tras în canistra de pe portbagaj în care se afla benzină.  Alți turiști sovietici, alertați din timp, au revenit în Iugoslavia, întorcându-se din drum.

Ca o coincidență. după execuția lui Ceaușescu, atacurile au încetat. Există informații în presa post-decembristă potrivit cărora un avion cu luptători libieni a zburat rapid, prin ianuarie în cel mai mare secret din România... La un an și jumătate de la Revoluție, mașinile avariate încă mai erau într-o zonă virană de lângă locul incidentului. Ulterior, un autotrailer cu o autorizație specială ar fi încărcat epavele care ar fi luat drumul spre URSS. Șeful de post de la Brădești a declarat prin 2010  că ar fi fost trimisă o femeie care a avut autorizații speciale. Era însoțită de șeful IPJ Dolj de atunci. Ce s-a aflat, cu titlu de informație orală, este că acele mașini au fost ridicate deși erau degradate pentru că „ar fi fost pe inventar”...

