Formația Sex Pistols, în turneu pentru a marca 50 de ani de la lansarea piesei „Anarchy in the UK”. Care este programul concertelor 

Formația Sex Pistols, în turneu pentru a marca 50 de ani de la lansarea piesei „Anarchy in the UK". Care este programul concertelor
Celebra formație britanică Sex Pistols revine pe scenă cu o serie de concerte programate în Marea Britanie și Irlanda, la 50 de ani de la lansarea piesei „Anarchy in the UK”, potrivit Euronews.

Turneul, programat pentru decembrie 2026

Turneul „The Anarchy In The UK” va avea loc în decembrie 2026 și marchează 50 de ani de la lansarea single-ului care a schimbat scena muzicală britanică.

Concertele din decembrie sunt programate astfel: pe 7 decembrie la 3 Arena din Dublin, apoi la Edinburgh pe 9 decembrie și la Glasgow pe 10 decembrie. Turneul se încheie la Londra, unde trupa va susține două spectacole, pe 18 și 20 decembrie. Înainte de aceste date, formația are deja stabilite mai multe concerte de vară în orașe precum Halifax, Manchester, Cardiff și Scarborough.

Pe scenă vor urca membrii fondatori Steve Jones, Paul Cook și Glen Matlock, alături de Frank Carter, invitat în rolul de solist.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele
Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse

Albumul de debut al trupei Sex Pistols, lansat în 1977

Înființată în 1975, trupa a devenit rapid un simbol al atitudinii anti-sistem. Albumul de debut, lansat în 1977, „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”, a ajuns pe primul loc în topurile din Regatul Unit și este considerat una dintre cele mai importante producții din istoria punk-rock-ului.

Piesa „Anarchy in the UK” a devenit un manifest pentru o generație, prin versuri provocatoare și un mesaj împotriva normelor sociale și politice ale vremii.

Fostul solist John Lydon, înlocuit de Frank Carter

Seria de concerte păstrează formula adoptată în 2024, când Steve Jones, Paul Cook și Glen Matlock au decis să urce pe scenă fără fostul solist John Lydon, cunoscut drept Johnny Rotten. Artistul a refuzat să participe după o dispută juridică privind folosirea pieselor trupei în serialul Pistol difuzat de Disney+.

În prezent, rolul de solist este preluat de Frank Carter, cunoscut pentru activitatea sa în proiectele Gallows și Frank Carter & The Rattlesnakes.

