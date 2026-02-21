Un cunoscut episcop din Marea Britanie a fost arestat. E acuzat de agresiune

Episcopul de Lincoln, Stephen Conway, a fost arestat sub suspiciunea de agresiune sexuală, potrivit unei confirmări venite din partea autorităților din Lincolnshire, Marea Britanie, informație relatată de publicația The Guardian. Cazul este investigat de poliție, iar reprezentanții diecezei au anunțat deja măsuri administrative în privința acestuia.

Poliția din Lincolnshire a transmis că un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost reținut în contextul unei investigații deschise după o plângere care vizează presupuse fapte petrecute pe o perioadă extinsă.

Potrivit autorităților, este vorba despre o „investigaţii în desfăşurare, în urma unei acuzaţii conform căreia un bărbat ar fi fost agresat sexual între 2018 şi 2025”. Ulterior, episcopul a fost pus în libertate pe cauțiune, cu anumite condiții impuse de anchetatori. Nu au fost comunicate detalii suplimentare cu privire la natura exactă a acuzațiilor.

Înainte ca informația privind arestarea să fie făcută publică, Dieceza de Lincoln confirmase deja că episcopul a fost suspendat din funcție. Reprezentanții instituției au precizat că decizia a fost luată în conformitate cu regulile naționale de protecție ale Bisericii Angliei și că sesizarea a fost înaintată autorităților competente.

„Episcopul de Lincoln, Preasfințitul Stephen Conway, a fost suspendat din activitatea pastorală, în timp ce o plângere înaintată echipei naționale de protecție este analizată în conformitate cu codul de practică al Camerei Episcopilor. Aceasta include sesizarea autorităților statutare competente”, a transmis instituția în cadrul unui comunicat de presă.

Dieceza a subliniat că nu va oferi alte informații pe durata desfășurării procedurilor și că sunt disponibile servicii de sprijin pentru persoanele afectate. „Sunt puse la dispoziție măsuri de sprijin pentru persoanele afectate și nu vor exista alte comentarii cât timp procedura este în desfășurare. Înțelegem că aceasta este o perioadă profund tulburătoare. Echipa diecezană de protecție este disponibilă pentru oricine dorește să îi contacteze.”

Pe perioada suspendării, atribuțiile diecezane vor fi preluate de Episcopul de Grantham, Preasfințitul Dr. Nicholas Chamberlain.

Stephen Conway a fost instalat în funcția de episcop de Lincoln în 2023, după ce anterior a deținut pozițiile de episcop de Ramsbury și episcop de Ely. Din 2014, el este membru al Camerei Lorzilor.