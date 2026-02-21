International

Un cunoscut episcop din Marea Britanie a fost arestat. E acuzat de agresiune

Comentează știrea
Un cunoscut episcop din Marea Britanie a fost arestat. E acuzat de agresiuneCatedrala din Lincoln. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Episcopul de Lincoln, Stephen Conway, a fost arestat sub suspiciunea de agresiune sexuală, potrivit unei confirmări venite din partea autorităților din Lincolnshire, Marea Britanie, informație relatată de publicația The Guardian. Cazul este investigat de poliție, iar reprezentanții diecezei au anunțat deja măsuri administrative în privința acestuia.

Un cunoscut episcop din Marea Britanie a fost arestat

Poliția din Lincolnshire a transmis că un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost reținut în contextul unei investigații deschise după o plângere care vizează presupuse fapte petrecute pe o perioadă extinsă.

Potrivit autorităților, este vorba despre o „investigaţii în desfăşurare, în urma unei acuzaţii conform căreia un bărbat ar fi fost agresat sexual între 2018 şi 2025”. Ulterior, episcopul a fost pus în libertate pe cauțiune, cu anumite condiții impuse de anchetatori. Nu au fost comunicate detalii suplimentare cu privire la natura exactă a acuzațiilor.

Stephen Conway

Stephen Conway. Sursă foto: Captură video

Episcopul din Marea Britanie a fost suspendat din funcție

Înainte ca informația privind arestarea să fie făcută publică, Dieceza de Lincoln confirmase deja că episcopul a fost suspendat din funcție. Reprezentanții instituției au precizat că decizia a fost luată în conformitate cu regulile naționale de protecție ale Bisericii Angliei și că sesizarea a fost înaintată autorităților competente.

Brahicefalicii: Între aspectul „adorabil” și lupta pentru oxigen. Dialog între Dr. Liviu Harbuz și Dr. Constantin Ifteme
Brahicefalicii: Între aspectul „adorabil” și lupta pentru oxigen. Dialog între Dr. Liviu Harbuz și Dr. Constantin Ifteme
Cum negocia Universitatea Craiova „blaturi” în cea mai glorioasă perioadă. Aurică Beldeanu și Rodion Cămătaru, interceptați de CNSAS: „zece garoafe” sau „două portocale”
Cum negocia Universitatea Craiova „blaturi” în cea mai glorioasă perioadă. Aurică Beldeanu și Rodion Cămătaru, interceptați de CNSAS: „zece garoafe” sau „două portocale”

„Episcopul de Lincoln, Preasfințitul Stephen Conway, a fost suspendat din activitatea pastorală, în timp ce o plângere înaintată echipei naționale de protecție este analizată în conformitate cu codul de practică al Camerei Episcopilor. Aceasta include sesizarea autorităților statutare competente”, a transmis instituția în cadrul unui comunicat de presă.

Dieceza a subliniat că nu va oferi alte informații pe durata desfășurării procedurilor și că sunt disponibile servicii de sprijin pentru persoanele afectate. „Sunt puse la dispoziție măsuri de sprijin pentru persoanele afectate și nu vor exista alte comentarii cât timp procedura este în desfășurare. Înțelegem că aceasta este o perioadă profund tulburătoare. Echipa diecezană de protecție este disponibilă pentru oricine dorește să îi contacteze.”

Stephen Conway este și membru al Camerei Lorzilor

Pe perioada suspendării, atribuțiile diecezane vor fi preluate de Episcopul de Grantham, Preasfințitul Dr. Nicholas Chamberlain.

Stephen Conway a fost instalat în funcția de episcop de Lincoln în 2023, după ce anterior a deținut pozițiile de episcop de Ramsbury și episcop de Ely. Din 2014, el este membru al Camerei Lorzilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:45 - Ciprian Ciucu: Locuințele Primăriei, date pe „relații și pile”
16:37 - Brahicefalicii: Între aspectul „adorabil” și lupta pentru oxigen. Dialog între Dr. Liviu Harbuz și Dr. Constantin Ifteme
16:24 - Cum negocia Universitatea Craiova „blaturi” în cea mai glorioasă perioadă. Aurică Beldeanu și Rodion Cămătaru, interc...
16:16 - Conflict între Aris Eram și Cristian Boureanu la Survivor. Fiul Andreei Esca l-a făcut alcoolic pe fostul politician
16:07 - Aeroportul din Sofia, închis temporar pentru traficul civil. Nouă avioane cisternă ale SUA se află pe aeroport
15:58 - Un cunoscut episcop din Marea Britanie a fost arestat. E acuzat de agresiune

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale