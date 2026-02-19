Alfred Bulai a contestat concedierea de la SNSPA, însă dosarul a fost suspendat. Ce urmează pentru fostul profesor acuzat că-și agresa studentele

Tribunalul București a decis suspendarea procesului în care Alfred Bulai a contestat concedierea de la SNSPA. Hotărârea este valabilă până la soluționarea dosarului privind hotărârea Comisiei de etică, relatează fanatik.ro.

Tribunalul București a decis suspendarea cauzei în care Alfred Bulai, fost profesor și prodecan la SNSPA, a contestat concedierea primită de la instituție.

Suspendarea se aplică până la finalizarea dosarului în care este atacată hotărârea Comisiei de etică a SNSPA. Instanța a considerat că soluționarea litigiului privind încetarea contractului de muncă depinde de decizia în celălalt dosar administrativ.

Alfred Bulai a dat în judecată SNSPA după ce i-a fost desfăcut contractul de muncă. Profesorul a cerut instanței să constate nulitatea absolută a dispoziției de concediere și să dispună reintegrarea sa în funcțiile deținute anterior. De asemenea, a solicitat plata tuturor drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente până la reintegrarea efectivă.

În același timp, Bulai a contestat și hotărârea Comisiei de etică, care a fost unul dintre motivele invocate de SNSPA pentru concediere. Cele două dosare, deși distincte, sunt interdependente în evaluarea legalității încetării contractului de muncă.

SNSPA a depus note scrise în care a invocat inadmisibilitatea și tardivitatea contestației și a cerut suspendarea procesului până la finalizarea dosarului Comisiei de etică. Tribunalul a respins excepțiile de inadmisibilitate și tardivitate, constatând că acțiunea a fost introdusă în termen legal și că disputa ține de un litigiu de muncă, nu de contencios administrativ.

În privința suspendării, instanța a respins cererea legată de dosarul penal în care Alfred Bulai este cercetat pentru fapte de agresiune sexuală, considerând că procesul de concediere nu depinde de ancheta penală.

Tribunalul a stabilit că următorul termen în dosarul privind hotărârea Comisiei de etică va avea loc pe 16 aprilie 2026.

Suspendarea procesului privind concedierea va continua până la soluționarea definitivă a cauzei aflate pe rolul Secției a II-a a Tribunalului București.