Alfred Bulai a contestat concedierea de la SNSPA, însă dosarul a fost suspendat. Ce urmează pentru fostul profesor acuzat că-și agresa studentele
- Răzvan Scarlat
- 19 februarie 2026, 13:29
Tribunalul București a decis suspendarea procesului în care Alfred Bulai a contestat concedierea de la SNSPA. Hotărârea este valabilă până la soluționarea dosarului privind hotărârea Comisiei de etică, relatează fanatik.ro.
Tribunalul București a decis suspendarea cauzei în care Alfred Bulai, fost profesor și prodecan la SNSPA, a contestat concedierea primită de la instituție.
Tribunalul a suspendat procesul lui Alfred Bulai, fost profesor la SNSPA
Suspendarea se aplică până la finalizarea dosarului în care este atacată hotărârea Comisiei de etică a SNSPA. Instanța a considerat că soluționarea litigiului privind încetarea contractului de muncă depinde de decizia în celălalt dosar administrativ.
Alfred Bulai a dat în judecată SNSPA după ce i-a fost desfăcut contractul de muncă. Profesorul a cerut instanței să constate nulitatea absolută a dispoziției de concediere și să dispună reintegrarea sa în funcțiile deținute anterior. De asemenea, a solicitat plata tuturor drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente până la reintegrarea efectivă.
Alfred Bulai a contestat și decizia Comisiei de Etică a SNSPA
În același timp, Bulai a contestat și hotărârea Comisiei de etică, care a fost unul dintre motivele invocate de SNSPA pentru concediere. Cele două dosare, deși distincte, sunt interdependente în evaluarea legalității încetării contractului de muncă.
SNSPA a depus note scrise în care a invocat inadmisibilitatea și tardivitatea contestației și a cerut suspendarea procesului până la finalizarea dosarului Comisiei de etică. Tribunalul a respins excepțiile de inadmisibilitate și tardivitate, constatând că acțiunea a fost introdusă în termen legal și că disputa ține de un litigiu de muncă, nu de contencios administrativ.
În privința suspendării, instanța a respins cererea legată de dosarul penal în care Alfred Bulai este cercetat pentru fapte de agresiune sexuală, considerând că procesul de concediere nu depinde de ancheta penală.
Următorul termen în dosar
Tribunalul a stabilit că următorul termen în dosarul privind hotărârea Comisiei de etică va avea loc pe 16 aprilie 2026.
Suspendarea procesului privind concedierea va continua până la soluționarea definitivă a cauzei aflate pe rolul Secției a II-a a Tribunalului București.
