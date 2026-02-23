Evenimente de Dragobete. Târguri, concerte și spectacole pentru îndrăgostiți

Bucureștiul se pregătește să celebreze Dragobetele cu o varietate impresionantă de evenimente, care includ târguri de primăvară, expoziții, cursuri, spectacole și concerte. Sărbătoarea iubirii tradițional românească, care marchează începutul primăverii, oferă ocazia ideală pentru a petrece ziua alături de familie, prieteni sau partener, potrivit zileșinopți.

Dimineața începe în aer liber, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, unde între orele 9:00 și 18:00 vizitatorii sunt așteptați la târgul „Primăvara în Sat. Târg de Mărțișor”.

Evenimentul combină tradiția cu atmosfera primăvăratică, oferind mărțișoare, obiecte artizanale și delicatese locale. În paralel, de la ora 10:00, la AFI Palace Cotroceni se desfășoară Happy Spring Market 2026, un târg modern dedicat cadourilor și produselor de sezon, potrivit pentru toate vârstele.

Dragobetele nu este doar despre târguri; iubitorii de artă pot vizita mai multe expoziții deschise începând cu ora 10:00. La Muzeul Colecțiilor de Artă, expoziția Corneliu Baba (1906–1997) – Chipul feminin. O privire în detaliu aduce în prim-plan portretele și tehnica unuia dintre cei mai apreciați pictori români.

Tot la ora 10:00, la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, expozițiile „8” – o expoziție vie, care demontează mituri și Bhutan – File din natură oferă experiențe vizuale și educative pentru întreaga familie. De asemenea, la Muzeul Național al Literaturii Române, vizitatorii pot descoperi The Wisdom Inside, o expoziție care explorează conexiunea dintre literatură și cultură.

După-amiaza este dedicată evenimentelor culturale și culinare. De la ora 14:00, la Veranda Mall, are loc evenimentul Din Obor, cu drag!, care reunește produse tradiționale și activități interactive. În același timp, pasionații de gastronomie se pot bucura de experiența Meat Experience | Live Cooking Station la naive, unde bucătari profesioniști gătesc în fața publicului.

Cei interesați de știință și astronomie pot participa la Curs de Astronomie: cerul, sistemul solar și universul, organizat de Fundația Calea Victoriei la Casa General Henri Cihoschi sau online, de la ora 19:00, dar și la expoziția Rovere pe Marte la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” de la ora 14:00.

Seara oferă o varietate de opțiuni pentru toate gusturile. Muzica live este prezentă în mai multe locații: The Mahones – 35th anniversary tour la Quantic Pub, Alex Velea, Smiley și Connect-R la Sala Palatului, Ștefan Bănică | Concert de Dragobete la Berăria H, și ctrl Brutus live: Ginia la Control Club. Cei care preferă petrecerile pot opta pentru Back to the 90’s sau Seară de Dragobete cu Moon Band la Hard Rock Cafe.

Cei pasionați de teatru pot alege între mai multe spectacole începând cu ora 19:00, printre care: Mândrie și prejudecată (un fel de) la Teatrul Excelsior, Goodbye, Lenin! la Teatrul Metropolis – Sala Mare, Class (Iseult Golden și David Horan) la TNB, și Aer la Teatrul Metropolis – Sala Mare.

Pentru cei care doresc să învețe ceva nou sau să se dezvolte personal, Fundația Calea Victoriei organizează cursuri de caligrafie sau sesiuni despre cum să treci de la furie sau panică la prezență și conectare, toate începând cu ora 19:00 la Casa General Henri Cihoschi.