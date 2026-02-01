Cele mai spectaculoase concerte din istorie. Au doborât toate recordurile

Unele concerte au rămas în istorie nu doar pentru muzică, ci și pentru mulțimile uriașe pe care le-au adunat și pentru atmosfera memorabilă pe care au creat-o. Aceste spectacole legendare au demonstrat puterea muzicii de a uni oamenii și de a transforma un eveniment într-o experiență de neuitat pentru milioane de fani din întreaga lume, potrivit mentalfloss.

Pe 31 decembrie 1994, Rod Stewart a urcat pe scena de pe faimoasa plajă braziliană. Estimările variază între 3,5 și 4,2 milioane de spectatori, care s-au întins de-a lungul celor patru kilometri de nisip. Majoritatea participanților veniseră pentru focurile de artificii, dar recitalul lui Stewart a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru „cea mai mare prezență la un concert gratuit”.

Jean-Michel Jarre a sărbătorit 850 de ani de la fondarea Moscovei pe 6 septembrie 1997. Deși doar 500.000 de persoane au avut bilete, mulțimea totală, inclusiv spectatorii din jur, a ajuns la 3,5 milioane.

Jarre rememora mai târziu: „A fost unul dintre cele mai incredibile momente din viața mea”, dar evenimentul a fost aproape necunoscut în Occident, fiind programat cu o zi înainte de înmormântarea Prințesei Diana.

Cu un an înaintea lui Rod Stewart, Jorge Ben Jor a adunat circa 3 milioane de spectatori pe aceeași plajă de Revelion. Interesant, Ben Jor l-a dat în judecată pe Stewart pentru melodia „Do Ya Think I’m Sexy?”, inspirată din piesa „Taj Mahal” (1972). Procesul s-a încheiat în favoarea brazilianului, Stewart recunoscând că melodia îi „intrase în subconștient”.

Pe 28 septembrie 1991, Moscova a găzduit festivalul de heavy metal la doar o lună după tentativa eșuată de lovitură de stat. AC/DC, Metallica, Pantera și formația rusă E.S.T. au urcat pe scenă în fața a 1,6 milioane de spectatori. Toboșarul Lars Ulrich a descris atmosfera drept „supranaturală”, în timp ce zeci de mii de soldați ruși în uniformă participau la festivități alături de public.

Madonna a încheiat turneul „Celebration Tour” pe 4 mai 2024, în fața a 1,6 milioane de oameni. Fanii au urmărit show-ul fie de pe plajă, fie de pe bărci în larg. Costurile pentru orașul Rio au fost de aproximativ 20 de milioane de reali, dar se estima că evenimentul va genera în economie aproape 300 de milioane de reali.

Pe 18 februarie 2006, legendele rock-ului The Rolling Stones au cântat pentru aproximativ 1,5 milioane de persoane. Autoritățile au mobilizat peste 10.000 de oameni între polițiști, pompieri și echipe medicale, iar show-ul s-a desfășurat fără incidente.

În aer liber de Ziua Independenței, 1985, The Beach Boys au strâns aproximativ 1 milion de spectatori, continuând ulterior cu un concert la National Mall din Washington D.C., pentru încă 750.000 de oameni.

Pe lângă recordurile de public, unele turnee au generat venituri colosale, demonstrând impactul global al muzicii live: