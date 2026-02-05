Noul single al trupei Omul cu Șobolani, o radiografie a societății. Trupa rock pregătește un maraton de concerte

Trupa rock Omul cu Șobolani a lansat un nou single și videoclip intitulat „Casa cu gratii de argint”, care scoate în evidență realitățile adesea ignorate în viața cotidiană. Piesa arată cum oamenii trăiesc izolați, fără reguli clare, și acceptă compromisuri fără să le pună la îndoială. „Casa cu gratii de argint” explorează normalizarea absurdului, limitele morale tot mai neclare și tendința de a evita confruntarea cu realitatea.

Melodia funcționează ca un comentariu social direct, scoțând în evidență felul în care violența, nedreptatea și ipocrizia sunt tolerate sau chiar validate, atâta timp cât apar sub o formă „acceptabilă”. Trupa nu caută vinovați individuali, ci prezintă mecanismele prin care realitatea devine suportabilă doar atunci când este ignorată.

Din punct de vedere muzical, piesa combină alternative rock-ul cu accente de post-punk și grunge. Dan Amariei, membru al trupei, a oferit detalii despre mesajul melodiei.

„Am ajuns să trăim într-o lume în care nebunia este deja legiferată. Este normal să ataci țări nevinovate, să vrei teritorii noi doar pentru că poți, să împuști oameni pentru că nu au aceeași culoare a pielii, să omori femei în plină stradă fără să pățești nimic. Să spui că reprezinți justiția, dar să te comporți ca ultimul infractor”, a spus el.

El a spus că agresorii sunt gratificați, irealul a devenit banal, iar binele nu mai este perceput ca atare, în timp ce majoritatea oamenilor aleg să ignore aceste realități.

„Trăim într-o societate în care agresorul este gratificat, irealul a devenit banal, binele nu mai este chiar bine și, cu toate astea, toată lumea se face că plouă. Asta este noua «casă cu gratii de argint» în care am ajuns să fim mutați fără să ne dăm seama”, a adăugat artistul.

„Casa cu gratii de argint” va face parte din viitorul album „Distopia”, programat pentru lansare în toamna acestui an, disponibil atât în format fizic, cât și online. Pe album se vor regăsi și piese precum „Ai picioare prea lungi”, „Îmi place” și „Evoluția de catifea” (feat. Erika Isac).

Trupa Omul cu Șobolani va începe în aprilie seria de concerte. Muzicienii vor aduce pe scenă energia și mesajele directe care i-au consacrat în peisajul rock și punk românesc.

Primul concert va avea loc pe 14 aprilie la ArtRock în Suceava, unde publicul va putea asculta atât piesele noi, cât și hiturile care au făcut trupa celebră. Trei zile mai târziu, pe 17 aprilie, trupa va urca pe scena FORM Space din Cluj-Napoca.

Pe 18 aprilie, fanii din Băicoi se vor bucura de energia Omului cu Șobolani la Touche Club, într-un concert care se anunță a fi unul intim și încărcat de emoție. Turneul se va încheia pe 29 aprilie la Expirat în București.