Economie

Guvernul îngheață angajările la stat până la sfârșitul anului 2026. Aproximativ 17.000 de posturi rămân blocate

Comentează știrea
Guvernul îngheață angajările la stat până la sfârșitul anului 2026. Aproximativ 17.000 de posturi rămân blocateLoc de muncă. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Presiunea pe buget și nevoia de a controla cheltuielile publice determină autoritățile să mențină frâna trasă asupra angajărilor la stat. Până la 31 decembrie 2026, funcțiile vacante din sectorul bugetar vor rămâne, în mare parte, neocupate, după ce Executivul a aprobat, pe 29 decembrie, instituirea unui moratoriu temporar în acest sens.

Măsura vizează aproximativ 17.000 de unități vacante din instituțiile publice, însă nu se va aplica funcțiilor pentru care, la data intrării în vigoare a deciziei, concursurile de angajare au fost deja anunțate. De asemenea, anumite categorii de personal vor putea fi suplinite, în baza unor derogări strict reglementate.

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

Cheltuielile de personal continuă să crească

Potrivit estimărilor pentru anul 2026, cheltuielile de personal în sectorul bugetar vor ajunge la aproximativ 32,8 miliarde de lei, cu aproape 3 miliarde de lei mai mult decât în 2025. În acest context, autoritățile susțin că menținerea moratoriului este o măsură necesară pentru a preveni extinderea suplimentară a presiunii asupra bugetului public.

„Cele circa 17.000 de funcții, dacă nu s-ar pune sub moratoriu, ar putea să extindă factura. Respectiv, tradiția moratoriului este de mai mulți ani. Nu înseamnă că funcțiile nu pot fi deloc suplinite, însă urmează să acordăm o atenție foarte sporită. Și, în primul rând, să vedem dacă pot fi eficientizări, realocări înainte de a purcede la suplinirea numărului de personal în sectorul public”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la ședința Guvernului.

Care sunt cheltuielile care îi așteaptă în 2026 pe românii ce trăiesc la bloc
Care sunt cheltuielile care îi așteaptă în 2026 pe românii ce trăiesc la bloc
Locuri de muncă de care inteligența artificială nu se atinge
Locuri de muncă de care inteligența artificială nu se atinge

Unde se aplică moratoriul

Conform anexelor proiectului aprobat, suspendarea angajărilor se va aplica pentru 9.218 funcții din instituțiile finanțate din bugetul de stat. Alte 7.742 de funcții vacante sunt din cadrul administrației publice locale, unde aplicarea moratoriului are caracter de recomandare.

Tensiuni la job

Tensiuni la job / sursa foto: dreamstime.com

Cele mai multe posturi vizate se regăsesc în instituțiile cu efective mari de personal. Printre acestea se numără Ministerul Apărării (1.894 de funcții), Ministerul Afacerilor Interne (1.688), Ministerul Muncii și Protecției Sociale (1.276), Ministerul Finanțelor (625), Ministerul Justiției (485) și Ministerul Sănătății (392). De asemenea, moratoriul vizează și instituții autonome, precum Procuratura Generală (315 funcții) și Consiliul Superior al Magistraturii (698).

Excepții și derogări prevăzute

Proiectul aprobat prevede mai multe derogări de la moratoriu. Angajările vor putea continua pentru funcțiile pentru care concursurile au fost deja anunțate, pentru personalul considerat strict necesar bunei funcționări a instituțiilor publice și pentru posturile implicate direct în îndeplinirea sarcinilor prioritare legate de procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

În aceste cazuri, suplinirea funcțiilor va fi posibilă doar cu avizul și coordonarea Ministerului Finanțelor, pentru a asigura respectarea disciplinei bugetare și a limitelor de cheltuieli stabilite.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:13 - Naționala României în 2025. Bilanțul unui an cu victorii, dar și momente grele
11:06 - China pregătește sancțiuni pentru chatboturile AI care pot influența emoțional utilizatorii
11:00 - Guvernul îngheață angajările la stat până la sfârșitul anului 2026. Aproximativ 17.000 de posturi rămân blocate
10:45 - Care sunt cheltuielile care îi așteaptă în 2026 pe românii ce trăiesc la bloc
10:38 - Dana Rogoz, incident grav în vacanță. A fost păcălită
10:31 - De ce Revelionul în Dubai este o experiență de neuitat. Atracții și evenimente de top în noaptea dintre ani

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale