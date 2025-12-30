Guvernul îngheață angajările la stat până la sfârșitul anului 2026. Aproximativ 17.000 de posturi rămân blocate

Republica Moldova. Presiunea pe buget și nevoia de a controla cheltuielile publice determină autoritățile să mențină frâna trasă asupra angajărilor la stat. Până la 31 decembrie 2026, funcțiile vacante din sectorul bugetar vor rămâne, în mare parte, neocupate, după ce Executivul a aprobat, pe 29 decembrie, instituirea unui moratoriu temporar în acest sens.

Măsura vizează aproximativ 17.000 de unități vacante din instituțiile publice, însă nu se va aplica funcțiilor pentru care, la data intrării în vigoare a deciziei, concursurile de angajare au fost deja anunțate. De asemenea, anumite categorii de personal vor putea fi suplinite, în baza unor derogări strict reglementate.

Potrivit estimărilor pentru anul 2026, cheltuielile de personal în sectorul bugetar vor ajunge la aproximativ 32,8 miliarde de lei, cu aproape 3 miliarde de lei mai mult decât în 2025. În acest context, autoritățile susțin că menținerea moratoriului este o măsură necesară pentru a preveni extinderea suplimentară a presiunii asupra bugetului public.

„Cele circa 17.000 de funcții, dacă nu s-ar pune sub moratoriu, ar putea să extindă factura. Respectiv, tradiția moratoriului este de mai mulți ani. Nu înseamnă că funcțiile nu pot fi deloc suplinite, însă urmează să acordăm o atenție foarte sporită. Și, în primul rând, să vedem dacă pot fi eficientizări, realocări înainte de a purcede la suplinirea numărului de personal în sectorul public”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, la ședința Guvernului.

Conform anexelor proiectului aprobat, suspendarea angajărilor se va aplica pentru 9.218 funcții din instituțiile finanțate din bugetul de stat. Alte 7.742 de funcții vacante sunt din cadrul administrației publice locale, unde aplicarea moratoriului are caracter de recomandare.

Cele mai multe posturi vizate se regăsesc în instituțiile cu efective mari de personal. Printre acestea se numără Ministerul Apărării (1.894 de funcții), Ministerul Afacerilor Interne (1.688), Ministerul Muncii și Protecției Sociale (1.276), Ministerul Finanțelor (625), Ministerul Justiției (485) și Ministerul Sănătății (392). De asemenea, moratoriul vizează și instituții autonome, precum Procuratura Generală (315 funcții) și Consiliul Superior al Magistraturii (698).

Proiectul aprobat prevede mai multe derogări de la moratoriu. Angajările vor putea continua pentru funcțiile pentru care concursurile au fost deja anunțate, pentru personalul considerat strict necesar bunei funcționări a instituțiilor publice și pentru posturile implicate direct în îndeplinirea sarcinilor prioritare legate de procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

În aceste cazuri, suplinirea funcțiilor va fi posibilă doar cu avizul și coordonarea Ministerului Finanțelor, pentru a asigura respectarea disciplinei bugetare și a limitelor de cheltuieli stabilite.