Sport

Gary Neville, apel ferm către Manchester United: „Încetaţi cu experimentele”

Gary Neville. Sursă foto: Instagram
Gary Neville le transmite celor din conducerea lui Manchester United că a venit momentul să renunțe la încercări nereușite și să aleagă un antrenor care să se identifice cu spiritul clubului, potrivit Sky Sports. Mesajul vine după demiterea lui Ruben Amorim, în timp ce Darren Fletcher a preluat temporar banca tehnică, până la instalarea unui interimar, urmând ca antrenorul permanent să fie numit abia în vară.

„United are nevoie de un antrenor care să se potrivească ADN-ului clubului”

Fostul fundaș al lui United consideră că următoarea alegere trebuie să fie făcută ținând cont de tradițiile de la Old Trafford și de felul în care echipa a fost obișnuită să joace.

„Experimentele trebuie să înceteze”, a declarat el pentru Sky Sports.

El a vorbit despre identitatea care, în opinia sa, ar trebui păstrată indiferent de context:

„Am fost întotdeauna foarte mândru de ceea ce reprezintă acest club – fotbal aventuros, captivant, cu jucători tineri şi care distrează publicul. Ei trebuie să-şi asume riscuri şi să aibă curajul să joace un fotbal ofensiv, agresiv. United a ajuns într-un punct în care are nevoie de un antrenor care să se potrivească cu ADN-ul clubului de fotbal. Barcelona nu se va schimba niciodată pentru nimeni. Nu cred că United ar trebui să se schimbe pentru cineva. Clubul trebuie să găsească un antrenor care are experienţă şi care este dispus să joace un fotbal rapid, spectaculos, ofensiv şi agresiv”, a afirmat Neville.

Manchester United

Manchester United. Sursă foto: Facebook

Demiterea lui Amorim și rolul provizoriu al lui Fletcher

Ruben Amorim a fost îndepărtat de la Manchester United după doar 14 luni, iar conducerea a decis ca Darren Fletcher să asigure tranziția până la desemnarea unui interimar. Neville crede totuși că lotul actual încă mai poate lupta pentru locurile de Liga Campionilor și anticipează că Fletcher va apela la o linie defensivă în patru.

În același timp, el avertizează că finalul de sezon poate fi imprevizibil dacă situația tehnică rămâne nerezolvată până la vară.

Neville a reamintit experiențele recente ale clubului cu antrenori numiți temporar:

„Manchester United l-a numit pe Ole Gunnar Solskjaer cu un contract pe termen scurt și totul a mers foarte bine. A fost un mare impuls pentru club. Apoi l-au numit pe Ralf Rangnick cu un contract pe termen scurt și a fost un dezastru total, așa că am experimentat ambele situații”, a spus el.

Analiștii încă văd șanse pentru competițiile europene

Și Jamie Carragher, analist sportiv, a comentat situația echipei Manchester United, considerând că aceștia se află încă într-o poziție favorabilă pentru a prinde locuri europene, chiar și cu un antrenor interimar. Întrebat dacă demiterea lui Amorim ar putea afecta negativ parcursul formației, Carragher a transmis:

„Nu cred că este un risc atât de mare. Cred că un antrenor competent, un antrenor de Premier League, ar trebui să fie capabil să ducă Manchester United foarte aproape de pozițiile din Liga Campionilor și să concureze cu adevărat pentru aceasta”, a mai spus el.

